Блогер Влад Бумага запускает собственный бренд Lava Lava

Видеоблогер и владелец бренда А4 Влад Бумага запускает линейку снеков и лимонадов под брендом Lava Lava. Развитием новых продуктов занимается ООО «Бумажная Бумага», где партнёрами блогера выступают бывший вице-президент по маркетингу «Данон Россия» Виталиус Паулюс и бывший топ-менеджер розничных сетей «Пятёрочка» и «Дикси» Алексей Клочков. Об этом Sostav сообщили в A4 Group.

Как отметили в компании, 22 августа стартуют продажи картофельных чипсов Lava Lava. Потребителям будут предложены три вкуса: «Сметана-зелень», «Сыро-монстры» и «Крабо-ниндзя» в упаковках объёмом 50 грамм.

Дизайн упаковок «связан с виртуальным миром блогера» — каналом A4. «Одним из самых популярных форматов роликов является челлендж «Пол это лава», каждый выпуск которого гарантированно собирает десятки миллионов просмотров. Именно этот челлендж стал вдохновением для названия нового бренда», — пояснили в A4 Group.

До конца августа в продаже появятся сладкие кукурузные палочки Lava Lava. В этой категории бренд будет представлен тремя вкусами: «Клубника-банан», «Сочный апельсин» и «Тутти-фрутти». В сентябре к ассортименту товаров добавятся лимонады Lava Lava cо вкусами: «Робо-персик», «Клоун-кола», «Фанта-монстры», «Лемунт-тант». Напитки будут представлены в бутылках объёмом 0,5 литра, указали в группе.

Дмитрий Смирнов, генеральный директор A4 Group: Компания А4 Group продолжает активное развитие в новых направлениях бизнеса. В отношении запуска бренда Lava Lava была проделана масштабная работа: анализ интересов и предпочтений детской аудитории, проведение исследований, разработка рецептуры, выбор производственных площадок, разработка дизайна и общей концепции. Все наши действия направлены на удовлетворение потребностей и запросов аудитории. На рынок продукция бренда будет выходить постепенно, начиная с чипсов, затем появятся сладкие кукурузные палочки и лимонады. Мы уверены, что бренд Lava Lava станет популярным и востребованным брендом среди детей в России и странах СНГ.

Бренд планируют продвигать с помощью собственных ресурсов команды А4 Group, дружественных каналов блогеров, рекламных роликов на ТВ, уникальных промоматериалов с изображением Влада Бумаги. Также продукция Lava Lava будет участвовать в программе лояльности от торговой сети «Дикси», рассказали в компании.

В А4 Group подчеркнули, что бренд Lava Lava находится в среднем ценовом диапазоне и ориентирован на возрастную аудиторию 6+. Чипсы, сладкие кукурузные палочки и лимонады будут доступны в торговой сети «Дикси» в 697 населенных пунктах России.