Как рекламному агентству пережить кризис. Опыт Blacklight

Как и многие отрасли, рекламная застыла в ожидании. Некоторые бренды ушли с рынка, другие приостановили свои активности. Многие производители находятся в замешательстве и не знают, как разговаривать с аудиторией, да и в целом — уместно ли это сейчас. Напряженность ситуации чувствуется и внутри агентств. Команда Blacklight рассказала Sostav, как изменилась их работа, а также поделилась историями о переезде в новый офис и развитии корпоративной культуры.

Как мы работаем в условиях кризиса и что меняем прямо сейчас

2020−2021 годы стали для нас временем больших перемен к лучшему. Мы пережили «коронокризис», сохранив всех сотрудников, и даже к лету расширили штат. Теперь у нас сформирована команда отличных специалистов и друзей, появились новые близкие по духу клиенты, и, наконец, «вишенка на торте» — приобретено здание под офис. Мы уже успели сделать в нём ремонт и переехать.

Сейчас нашим коллегам и клиентам необходима поддержка как никогда. Но благодаря сплоченной команде, возможно многое. Даже пережить новый кризис. Перечислим, что мы для этого предпринимаем.

Вникаем в проблемы клиента и адаптируем проекты. Первое, что мы сделали — созвонились с клиентами, чтобы понять, что происходит у них внутри, а также начали искать новые площадки в социальных медиа и сразу сделали большую презентацию по работе с ними (её упаковали в статью). После 2020-го нашим главным качеством стала быстрая адаптация.

Юлия Долженко, коммерческий и PR-директор Blacklight: Сейчас хорошее время, чтобы в полной мере показать свою экспертность и выступить партнёром, который готов помогать в трудных ситуациях. Совместно с командой по инфлюенс-маркетингу и креативу мы подготовили интересную и очень полезную презентацию про соцмедиа и работу с блогерами в новых реалиях. Читаем эту презентацию клиентам, обсуждаем и предлагаем пути дальнейшего развития. Именно такой партнёрский подход всегда был близок и ценен в Blacklight.

Отказались от гибридного формата в пользу удалёнки. Нам показалось важным дать команде возможность побыть дома с семьями. При этом офис был открыт, можно было работать и оттуда. Последний год мы работаем в формате гибридного графика: минимум 50% времени необходимо провести в офисе. Изучая мировые практики и налаживая процессы, мы пришли к выводу, что для нас это оптимальный вариант, поскольку 100% удаленка никогда не заменит настоящее общение с командой, а для нас это важно.

Фокус на финансовую поддержку команды — беспроцентные кредиты и лекции по финансовой грамотности. В агентстве никого не сократили и никому не урезали зарплату. Наоборот, у сотрудников появилась возможность брать авансы. Помимо этого, мы провели лекцию с экспертом по финансовой грамотности, в которой рассказали, что сейчас можно сделать с деньгами, как не совершать панических глупостей, сохранить сбережения и застраховаться от валютных рисков.

Чаще проводим общие агентские и отдельные статусы. Мы в основном работаем в соотношении: 70% проектов в производстве, 15% upsale, 15% PR и статусы c командами и отдельными сотрудниками, но сейчас на время решили поменять разбивку и приняли как норму, что процент встреч стал выше. Теперь чаще проводятся статусы на все агентство. Мы встречаемся раз в неделю (до этого было два раза в месяц), чтобы ребята чувствовали поддержку и знали, что происходит у коллег из другой рабочей группы. Вместе обсуждаем последние новости, грустим и смеемся.

Продлили сотрудничество с командой психологов на год. Мы работаем с сервисом психотерапии Alter: у каждого сотрудника Blacklight есть скидка на годовую психологическую поддержку. Сейчас эта опция особенно актуальна, поскольку человек не всегда может справиться с волнением самостоятельно или с помощью близких. Так что этот вопрос мы доверили профессионалам.

Вывели джуниоров из конкретных отделов для работы со всем агентством. Сейчас многие джуниоры и ассистенты оказались менее загруженными. Чтобы избежать простоя и всеми силами сохранить команду, мы вывели их из привычных отделов, и ребята стали помогать всему агентству. Выполнение разноплановых задач и общение с коллегами из других команд прокачивает компетенции, что и требуется начинающему специалисту.

Строили, строили и наконец построили. Переезд в новый офис

В конце 2021 года мы переехали в собственный офис площадью 400 м². Он находится в историческом здании 1903 года на Бауманской, в котором в начале XX века находились «Девкины бани» (носили такое название, так как располагались в одноимённом переулке). Дизайн офиса создали архитектурное бюро Sxema. Акцент был сделан на фирменном цвете Blacklight — зелёном.

Вход — это визитная карточка и возможность сразу произвести впечатление на гостей. Лаконичная табличка с названием агентства — это не наш вариант. Офис стоит в глубине двора, и вход должен быть заметен с улицы. Мы придумали необычный, даже слегка вызывающий дизайн вывески, которая не только выполняет функцию козырька, но и привлекает внимание за счёт технологичного дизайна и яркого зелёного цвета, брутальной геометрии и динамичной подсветки.

Мы понимали, что пандемия бросила вызов помещениям для работы. Офису приходится конкурировать с домом, кафе и коворкингом. Поэтому мы решили спросить у коллег, что они хотят видеть в компании. Именно так в Blacklight появилось много необычных мест, которых прежде никогда не было.

Команда всегда хотела просторный кабинет для совещаний, чтобы все в него умещались. В целом нам нужно было больше переговорок и стоячие рабочие места, а бэк-офис выражал желание сидеть отдельно.

Сотрудникам также хотелось, чтобы появилась лаунж-зона. Ею стала меховая комната, где можно поработать в спокойной атмосфере, поболтать, возможно, даже вздремнуть во время рабочего дня, чтобы перезарядиться. Кроме того, были добавлены технологичные штучки, например разбирающаяся стена (часть переговорки), которая открывается, увеличивая пространство открытого офиса. В итоге мы воплотили в жизнь почти все пожелания команды.

Наша корпоративная культура — это наша команда

Атмосфера Blacklight существует благодаря людям, которые у нас работают. Они формируют коммуникацию и культурный код. В целом у нас экологичное взаимодействие. Топ-менеджмент агентства поддерживает эту атмосферу и развивает благоприятную экосистему.

Мы ценим и поощряем личностный и профессиональный рост ребят, поэтому стараемся максимально поддерживать инициативы по их развитию. К примеру, если кто-то из сотрудников решил подтянуть свои скиллы в продюсировании проектов, освоить 3D-дизайн или прокачать креатив, мы только за и готовы оплатить половину стоимости обучения.

Кроме того, у нас проводятся развивающие интенсивы внутри агентства. Когда появляются новые инструменты на рынке, инициативные сотрудники Blacklight их изучают и собирают ребят на лекциях. Особенно ценен формат мастермайндов: обмен опытом помогает профессионально расти и расширять насмотренность.

Группхэды уделяют внимание росту каждого своего сотрудника: в индивидуальном порядке обсуждают точки роста и профессиональные интересы. Это позволяет лучше видеть свои перспективы, ставить цели и не терять мотивацию. Для руководящего состава организовываются стратегические сессии, которые помогают глубже погружаться в процессы Blacklight, участвовать в их развитии, а также почувствовать свою значимость для команды.

Собственные проекты

Раз в год каждый сотрудник Blacklight может выиграть грант на личный проект. Иногда у команды возникают идеи, которые по разным причинам невозможно реализовать в рамках клиентских проектов, но сами по себе они — отличные. Поэтому мы решили, что обязаны поддерживать интересы ребят и давать возможность создавать личные кейсы внутри агентства.

Вначале сотрудник защищает свою идею перед руководством, и, если в ней есть потенциал, ему выделяется бюджет и время на реализацию. Чаще всего возникают социально ориентированные инициативы, которые могут сдвинуть сложившиеся паттерны в обществе. Например, мы уже поднимали проблему «тикающих часиков», харассмента и безответственности за рулем.



Один из последних таких проектов — «Непослушные» — был выпущен ко Дню матери. Он обращает внимание взрослых на ошибки в общении со своими детьми: токсичные слова могут сформировать в ребенке негативные установки о себе и мире, а также привести к ментальным расстройствам. Мы совместно с психологами из Atler и авторами проекта Sloooshai перевели травмирующие фразы родителей на язык позитивных убеждений, показав, что можно научиться разговаривать по-другому. В День матери на фасадах зданий были расклеены парные стикеры с цитатами. Первый — слова родителя, второй — перевод от психологов и QR-код на лендинг проекта. В итоге кампания при затратах в 100 тыс. руб. получила PR Value 3,6 млн, охватила 13 млн человек и подтвердила, что попасть в сердца людей можно силой идеи, а не огромными бюджетами на продвижение.

Мы ценим коммуникацию внутри команды и давно пришли к тому, что очень важно уделять внимание рефлексии в работе. Это позволяет глубже посмотреть на проблему или сложную задачу в проекте, выстроить правильные отношения с коллегами, прокачать скиллы. Рефлексия проходит в разных форматах в зависимости от конкретного запроса. Если речь идет о сложном кейсе, то команда проекта встречается и разбирает его от начала и до конца, делясь своими мыслями и видением, чтобы найти ошибки, проработать их и не совершать в будущем. Встречи проходят в позитивном ключе и нацелены на решение проблем, а не на обвинение коллег, поэтому ребятам удается сохранить здоровые и доверительные отношения.