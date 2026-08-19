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19.08.2026 в 09:30

Бизнес стал чаще нанимать «продажников» вместо части IT-специалистов

Спрос на менеджеров по продажам в диджитал-сфере за два года вырос более чем втрое

Работодатели стали чаще искать специалистов, чью работу можно напрямую связать с ростом выручки. По данным кадрового агентства HRDirect, за последние два года число вакансий для менеджеров по продажам в диджитал-сфере увеличилось на 219%, тогда как спрос на ряд IT-специалистов сократился на треть и более. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

К 2026 году менеджеры по продажам вышли в число наиболее востребованных специалистов на рынке. Одновременно количество предложений для разработчиков интерфейсов снизилось на 37%. В HRDirect связывают такую динамику с тем, что компании стали внимательнее оценивать окупаемость затрат на персонал и отдавать приоритет сотрудникам, способным быстро влиять на финансовый результат.

Изменения отразились и на уровне зарплат. За два года предложения для senior-менеджеров по продажам выросли на 35%, а для интернет-маркетологов — на 17%. При этом зарплатные ожидания для senior SEO-специалистов снизились на 12%.

«Сейчас компании остро нуждаются в "быстрых" деньгах, поэтому при найме фокус внимания смещается на специалистов, которые способны приносить выручку в моменте. Бюджет перенаправляется на прямые продажи и каналы с быстрой и измеримой окупаемостью», — рассказала гендиректор HRDirect Юлия Карпова.

При этом на рынке сохраняется дефицит опытных кадров. Несмотря на большое количество начинающих специалистов в digital- и IT-сферах, компаниям сложно находить сотрудников с необходимой квалификацией. Зарплаты junior-разработчиков на Java, Android, Python и C++ за два года почти не изменились, а предложения для начинающих PHP- и Golang-разработчиков снизились на 13% и 12% соответственно. Средняя зарплата junior Golang-разработчика сократилась со 170 тыс. руб. в 2024 году до 150 тыс. руб. в 2026-м.

IT-специалист Менеджеры по продажам
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