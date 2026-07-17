Бизнес предупредил о рисках законопроекта о блокировке продажи опасных товаров

Бизнес раскритиковал законопроект о блокировке продажи опасных товаров, который Госдума может рассмотреть во втором чтении 21 июля. Компании считают, что новые полномочия санитарных органов могут привести к необоснованной остановке реализации продукции, тогда как авторы инициативы предлагают ускорить изъятие с рынка товаров, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом сообщает Shopper’s.

Документ, внесенный депутатом Сергеем Лисовским, предусматривает поправки в пять федеральных законов. В обновленной версии законопроекта срок вступления изменений в силу перенесен на полгода — с сентября 2026 года на март 2027-го.

Согласно инициативе, главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах смогут выдавать предписания о немедленном прекращении продажи продукции, не соответствующей техническим регламентам и обязательным требованиям. Они также получат право приостанавливать или прекращать действие сертификатов и деклараций о соответствии при угрозе возникновения массовых заболеваний или отравлений.

Блокировка товаров будет возможна в том числе через систему маркировки «Честный знак». Ограничения смогут распространяться на отдельную партию продукции, конкретный вид товаров за определенный период или на всю продукцию производителя. После устранения нарушений предписание должно быть отменено в течение трех дней.

Представители бизнеса считают, что законопроект требует доработки. В «Союзнапитках» заявили о недостатке четких критериев для определения угрозы жизни и здоровью, а в «Руспродсоюзе» предложили ограничить круг лиц, имеющих право на блокировку, и применять такую меру только при доказанном непосредственном вреде для потребителей.

В Центре развития перспективных технологий, операторе системы «Честный знак», при этом считают, что механизм позволит быстрее останавливать продажу действительно опасной продукции.

Напомним, Госдума приняла законопроект о срочной приостановке продаж опасных товаров в первом чтении в конце июня.