Бизнес пожаловался на демпинг на контактные линзы со стороны маркетплейсов

Оптическая ассоциация, которая объединяет производителей и продавцов медицинской оптики, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на маркетплейсы. В организации заявили о демпинге на контактные линзы со стороны онлайн-площадок. Об этом пишут «Ведомости».

В ассоциации сообщили, что маркетплейсы опускают цены на линзы до уровня ниже себестоимости и формируют рынок товара по искусственно заниженным ценам. В результате покупатели предпочитают приобретать линзы онлайн, а продажи таких товаров в магазинах оптики сокращаются.

Организация просит ФАС оценить законность действий онлайн-площадок. Антимонопольное ведомство сообщило, что получило обращение бизнеса и рассмотрит его.

В 2024 году больше 50% всех упаковок контактных линз было реализовано на Ozon и Wildberries. На площадки в денежном выражении приходится свыше 35% розничных продаж линз. Компании нарастили долю прямых продаж товаров с 30,3% в июле прошлого года до 55,3% в марте этого года.

В итоге салоны оптики сокращают ассортимент линз и рабочие места, а безопасные средства контактной коррекции становятся менее доступны для россиян.

Ранее книжные магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы по поводу демпинга цен и попросили принять меры для защиты конкуренции.