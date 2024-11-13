Бизнес-ланчи подорожали на 11%

За первые девять месяцев этого года цена бизнес-ланчей (включают суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток) в России выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 510 руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Чек индекса».

Горячее с гарниром за год подорожало на 10%, до 317 руб., суп, салат и чай — на 11%, до 306 руб. за порцию, 258 руб. и 81 руб. соответственно, кофе — на 12%, до 192 руб.

Спрос на бизнес-ланчи в натуральном выражении вырос на 12%.

Причины подорожания обедов: увеличение закупочных цен на продукты, затрат на фонд оплаты труда, аренду помещений и логистику. Также рост стоимости связан с дорогим заёмным финансированием на фоне повышения ключевой ставки.

Бизнес-ланчи позволяют рестораторам привлечь посетителей в заведения в дневные часы, когда спрос на кафе и рестораны традиционно снижается. Эксперты не ждут резкого роста стоимости обедов в 2025 году, так как это не самая маржинальная позиция в меню заведений.

Ранее сообщалось, что с октября 2023-го по октябрь 2024 года число заведений общепита в российских городах-миллионниках выросло на 5,2%, до 97,8 тыс.