Бионическая рука и персонификация в сети: ТНТ продвигает новый сериал масштабной рекламной кампанией

Сегодня на ТНТ стартует новый сериал «Толя Робот». Промокампания получилась довольно внушительной.

«Толя Робот» — это вдохновляющий сериал о провинциальном парне с бионическими протезами, история о любви и желании жить полной жизнью вопреки любым трудностям.

Эфирное промо

В рамках кампании традиционно вышли тизеры, трейлеры, обратные отсчеты.

Главная их особенность в ключевом элементе сериала — например, обратный отсчёт ведётся при помощи бионической кисти.

Постер сериала

Дублера Александра Паля (исполнителя главной роли) зовут Константин Дебликов, и он действительно обладает бионическими руками.

Костя не только снялся в сериале, но и принял участие в создании рекламной кампании проекта. Именно его ТНТ попросил написать слоган «Ты можешь всё!» на постере сериала, ведь для Кости это не просто слова, а принцип, по которому он живет каждый день.

(главную фразу всего сериала Костя пишет, начиная с 43 секунды).

Наружная реклама со слоганом, написанным бионической рукой Константина, размещается в 61 городе. Более 2 000 сторон. От малых ситиформатов до больших цифровых конструкций.

Бионические руки стали визуальным объединяющим символом.

Социальные сети

Персонаж Толи Робота сам презентует себя в социальных медиа через персонификацию — личную страницу во «ВКонтакте».

Общение с пользователями от лица Толи Робота помогает передать идею и посыл сериала каждому конкретному человеку. Толя выступает в роли амбассадора самого себя, проекта и канала ТНТ. Авторы проекта поясняют, свойская, но корректная модель общения Толи «масштабирует маркетинг до человеческого масштаба и отвечает на вопросы о проблематике сериала».

Одна из сложностей такого подхода связана с разделением, удвоением контента и его адаптацией под другие каналы, где сети ведутся от лица канала ТНТ.

Одна из тематик блога Толи — мотивационные посты с легкой долей иронии. Они выходят на странице Толи, после чего появляются в главной группе ТНТ с посылом: «никогда не сдавайся».

Лэндинг

Сериал и его тематику поддерживает специально созданный лендинг.

Неудовлетворительная работа управляющих жилищных кампаний уже давно стала мемом. Пользуясь этим инсайтом и присутствием в сериале такого яркого персонажа как глава управляющей компании Эльдар, был создан лендинг, пародирующий его «превосходную» работу.

Мотивационная стена для регионов

Телеканал ТНТ установил стену мотивации, на которой любой желающий мог добавить свою окрыляющую идею с помощью художников-граффитистов, в течение нескольких часов переносивших вдохновение горожан на поверхность стены. Например, в Иркутске в мероприятии приняли участие 10 тысяч жителей.

Аналогичная акция прошла также в Волгограде, Краснодаре, Казани, Перми иТуле.

Рубен Оганесян, который покинул телеканал на прошлой неделе, в своем посте о ТНТ на Facebook отметил, что рад именно такому завершению своей работы.