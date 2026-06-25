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25.06.2026 в 10:00

Билл Бернбах — революционер, который поставил идею выше продажи

История маркетинга в лицах

В 1959 году небольшое нью-йоркское агентство получило задачу, от которой любой здравомыслящий специалист отказался бы: продать послевоенным американцам маленький некрасивый немецкий автомобиль. Агентство согласилось. И написало просто: ”Think Small”.

Так начался один из главных переломов в истории рекламы — а вместе с ним и эпоха, которую теперь называют «креативной революцией». За ней стоял Билл Бернбах: человек с дипломом литературоведа, манифестом в кармане и убеждением, что потребитель — не глупец.

Он первым посадил копирайтера и арт-директора за один стол. Придумал кампанию, которая превратила второе место на рынке в конкурентное преимущество. И доказал, что честность продаёт лучше, чем обещания.

О том, как выпускник гуманитарного факультета изменил логику целой индустрии — в новом выпуске «Радио Sostav».

Копирайтинг Билл Бернбах история рекламы креативная революция
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