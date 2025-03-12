Билеты на концерты и в театры Москвы можно будет переоформить на другого человека

С 15 марта в Москве вступают в силу новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному Департаменту культуры. Согласно обновлениям, билеты на культурные мероприятия, купленные с указанием паспортных данных или других идентифицирующих документов, можно будет переоформить на другого человека. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Если зритель не сможет посетить событие, передумал или хочет передать билет в подарок, то переоформить его можно будет онлайн. Большинство театров и концертных организаций позволят переоформить билет до начала мероприятия, некоторые учреждения установят срок в один-три дня до события.

При этом изменения не коснутся сроков возврата билетов. При возврате билета за 10 дней до события возвращается 100% стоимости, за пять-девять дней — 50%, а за три-четыре дня — 30%. При возврате за один-два дня или в день мероприятия деньги не возвращаются. В случае возврата по уважительной причине (например, болезни), деньги будут возвращены полностью при предоставлении подтверждающего документа.

Кроме того, для входа на мероприятия потребуется предъявить билет и один из документов из утвержденного списка (например, паспорт, студенческий билет, карта москвича и другие). Для тех, кто приобретал билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID, достаточно будет предъявить цифровой билет через мобильное приложение.

С 15 марта зрители также смогут оформить подарочные сертификаты на билеты, которые будут действовать по новым правилам. В этом случае получатель сертификата, выбрав мероприятие, введет свои персональные данные и подтвердит свою личность одним из доступных способов.

Изменения направлены на усиление контроля за продажей билетов, а также на борьбу с мошенниками и перекупщиками.