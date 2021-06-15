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15.06.2021 в 16:15

«Билайн» позволил абонентам самостоятельно отзывать согласие на обработку персональных данных

Пока можно отозвать данные, переданные сторонним ресурсам через «Мобильный ID»

Оператор связи «Билайн» открыл абонентам доступ к самостоятельному управлению личными данными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Пользователи могут смотреть историю входов и регистраций на ресурсах через «Мобильный ID», а также отзывать ранее предоставленные согласия на обработку персональных данных.

Функция доступна в личном кабинете «Мой Билайн», там будет отражаться список запрошенных различными ресурсами данных. «К примеру, можно отследить, что ресурс c согласия пользователя запросил паспортные данные — фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность», — рассказали в компании.

Заявление для отзыва согласия на обработку персональных данных формируется автоматически и отправляется площадке, которая его запрашивала. В компании отмечают, что пока функция работает «для некоторых площадок», в дальнейшем список будет расширяться. Также «Билайн» планирует добавить возможность управлять согласиями, полученными не только через «Мобильный ID».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России будут введены штрафы для продавцов, которые собирают избыточные данные клиентов. По его словам, часто компании собирают подробную информацию даже в тех случаях, «когда по закону это совсем не обязательно».

Билайн Персональные данные
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