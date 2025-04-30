«билайн» купил платформу для рассылки коммерческих sms

Российский оператор связи ПАО «Вымпелком» (бренд «билайн») приобрел разработчика телекомплатформы для отправки коммерческих sms ООО «Спектрум». Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель «Вымпелкома» объяснил необходимость в покупке «Спектрума» «стратегией по развитию телекомнаправления на базе собственной IT-инфраструктуры».

С помощью платформы банки отправляют на смартфон оповещения об операциях по карте, онлайн-платформы — одноразовые пароли, а интернет-магазины — статусы заказов и информацию о скидках и акциях.

Помимо платформы для sms, «Спектрум» предлагает геосервисы, которые позволяют определять местоположение абонентов по данным базовых станций.

Эксперты оценивают «Спектрум» в 5−7 млрд руб. Компания держится в топе на рынке за счет длительного партнерства с «билайном» и работы с госструктурами, но, чтобы сохранить позиции, придется вкладываться в новые технологии, полагают эксперты.

Ранее «билайн» запустил платформу для планирования и закупки рекламных кампаний в канале цифровой интерьерной рекламы — диджитал indoor, со встроенной аналитикой больших данных и ИИ.