«билайн» представил платформу с ИИ для запуска диджитал indoor-рекламы в ретейл-сетях

Команда «билайна», развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта («билайн» Big Data & AI) запускает платформу для планирования и закупки рекламных кампаний в канале цифровой интерьерной рекламы — диджитал indoor, со встроенной аналитикой больших данных и ИИ.

Рекламодатели смогут самостоятельно составить адресную программу размещения на цифровых носителях в торговых точках на основании агрегированной обезличенной аналитики сотового оператора о концентрации и социально-демографическом профиле аудитории, а также рассчитать медиаплан в личном кабинете.

Диджитал indoor от «билайна» дает возможность размещать рекламу на цифровых носителях внутри магазинов в 72 регионах России, в крупных федеральных торговых сетях. Платформа позволяет запускать рекламные кампании во всех сетях по единым стандартам размещения, таргетировать рекламу по целевым аудиториям и гибко управлять ей, настроив частоту, время и место показа.

Сегодня «билайн» как единый диджитал indoor-оператор может предложить своим клиентам размещение контента на более 60 тыс. экранов различной конфигурации (экраны в торговом зале и кассовой зоне, кассы самообслуживания, дисплеи покупателя) и радио внутри магазинов. Суммарный охват одного рекламного ролика может достичь до 300 млн контактов в месяц. А для усиления рекламного сообщения кампанию можно дополнить и другими каналами коммуникаций, например, таргетированными СМС-рассылками: сообщения получат пользователи, выразившие согласие на получение рекламы.

Реклама на цифровых носителях помогает не только обеспечить широкий охват, но и достичь измеряемых результатов. «билайн» оказывает всестороннюю поддержку на всех этапах, в том числе предоставляет сервис пост-кампейн аналитики на основе обезличенных статистических данных сотового оператора и ретейлеров. По итогам кампании эксперты «билайна» проанализируют ее влияние на динамику продаж, узнаваемость бренда, конверсионную воронку, а также помогут рассчитать экономическую эффективность медиаинвестиций.

В личном кабинете клиентам будет доступна подробная информация о более чем 30 тыс. локациях для размещения рекламы, в том числе данные по аудиторному срезу конкретной площадки.

Благодаря геоаналитике «билайна» и данным партнеров рекламодатели смогут оценивать локации с точки зрения проходимости и социально-демографических характеристик посетителей магазинов (пол, возраст, уровень дохода). Срез аудиторной площадки предоставляется в формате агрегированных статистических отчетов, основанных на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, предоставивших согласие на соответствующую обработку. А функционал для автоматического составления адресной программы с гибкими настройками позволит подобрать релевантные локации.

В личном кабинете также можно будет составить медиаплан: система предоставит не только данные о стоимости, но и прогнозные медиаметрические показатели кампании.