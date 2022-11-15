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15.11.2022 в 11:50

Алексей Карев назначен директором по бренду и маркетинговым коммуникациям «билайна»

Ранее он занимал должность директора по маркетингу Sokolov

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Алексей Карев

Алексей Карев занял пост директора по бренду и маркетинговым коммуникациям «билайна». Он будет отвечать за разработку рекламных кампаний, позиционирование новых продуктов, а также определять региональные коммуникационные стратегии вместе с филиалами, рассказали Sostav в пресс-службе оператора.

Карев работает под под руководством исполнительного вице-президента по розничному бизнесу Светланы Кирсановой с октября 2022 года. Он обладает экспертизой в брендинге, ритейле и электронной коммерции, имеет опыт работы в маркетинге более 12 лет, половину из которых — в должности директора.

До перехода в «билайн» Алексей Карев работал в Sokolov, где запустил бренд с нуля вместе со своей командой в 100 человек. Там он сформировал систему омниканального маркетинга для розницы, e-commerce, включая маркетплейсы, а также оптовой торговли.

В 2021 году Карев организовал запуск и маркетинговое сопровождение розничной сети с нуля, включая масштабирование за год с 70 до 390 магазинов в России, Казахстане, Беларуси, Молдавии, Румынии и Киргизии. Он входит в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» издательского дома «Коммерсантъ» за 2021 и 2022 годы.

Ранее эту должность занимала Юлия Галина. Она пришла на эту позицию в октябре 2020 года из Visa, где работала в должности вице-президента по маркетингу.

Мария Полищук
Билайн Sokolov
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