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08.08.2019 в 12:40

«Билайн» для iOS, «Теле2» для Android: «Роскачество» объявило топ лучших мобильных приложений операторов

В обзор вошли девять приложений для iOS и Android, позволяющих управлять тарифами и услугами

Depositphotos

Центр цифровой экспертизы Роскачества разработал рейтинг лучших мобильных приложений, позволяющих управлять тарифами и услугами, сообщают «Известия». Проверка включала в себя исследование таких характеристик, как безопасность, функциональность, удобство пользования, производительность и надежность, а также информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.

Исследованию подверглись по девять приложений для iOS и Android. «Мой Билайн» набрал большинство баллов для iOS, а «Мой Теле2» — среди приложений для Android.

«Мой МТС» (5,0 — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS) оказались наиболее функциональными мобильными приложениями.

Исследование удобства включало в себя анализ простоты в управлении, помощь в приложении и демонстрацию статус-бара устройства. Самыми удобными в использовании на iOS оказались «СберМобайл» (4,58 из 5) и «Тинькофф Мобайл» (4,51 из 5), также они показали себя и для Android: (4,79 из 5) получили оба приложения. Максимальный балл по производительности на iOS получило приложение «Мой Tele2» (4,82 из 5), а на Android главенствуют «Мой Tele2» и «Мобильный оператор для Android» (Yota).

Для исследования качества производительности мобильные приложения проверялись на стабильность и корректность работы, корректность отображения элементов интерфейса, занимаемый объем памяти и устойчивость к внешним прерываниям.

Yota Билайн МТС Tele 2 Тинькофф Мобайл
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