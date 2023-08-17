«Билайн» обменял домашний интернет и кино на листики

«Билайн» рассказал, как убедить детей выполнить свои обязанности. В новой кампании в поддержку Тарифа UP папа пошел на сделку с детьми и «обменял» доступ к желанным развлечениям на собранный близняшками гербарий. Конечно, отец немного хитрит, ведь Тариф UP позволяет подключить домашний интернет и билайн тв бесплатно на три месяца.

Авторы кампании взяли за основу инсайт, что сейчас дети готовы день и ночь проводить за просмотром интернет-контента, в связи с чем игнорируют просьбы родителей. В своей коммуникации бренд продолжил историю персонажей весенней кампании — семьи, живущей вместе с апперами — маскотами «Билайна». Главными героинями ролика стали полюбившиеся аудитории девочки-близняшки.

Алексей Карев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «Билайна»: В рамках новой кампании нам было важно рассказать о новом предложении в свойственной «Билайну» юмористической манере, при этом основываясь на важном для семейной аудитории инсайте. Вместе с креативной командой ГК «Родная Речь» мы создали оригинальный сюжет в стилистике криминальной комедии, который точно запомнится зрителям.

Режиссером видео стал Ярослав Чеважевский, известный своими роликами для МТС и работами в жанровом кино. Кампания стартовала с 14 августа на федеральном ТВ и в формате 360.

Состав творческой группы:

«Билайн» (клиент):

Алексей Карев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям

Ирина Морозова, руководитель департамента по управлению брендом и разработке рекламных кампаний

Екатерина Петроченкова, cтарший менеджер по разработке рекламных кампаний

Алена Осипова, креативный директор

Марта Томашкова, руководитель отдела креатива и дизайна

Ольга Лашкина, продюсер

Елена Бетелева, ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям

ГК «Родная речь» (агентство)

Вячеслав Евсеев, креативный директор

Ксения Малинина, старший копирайтер

Лейла Мухаметзянова, старший арт-директор

Мария Блинова, руководитель по работе с группой клиентов

Евгения Матвиенко, старший менеджер по работе с клиентами

Евгений Головко, старший стратег

Оксана Северин, руководитель группы ТВ и производства

Park Production

Ярослав Чеважевский, режиссер

Продюсерская группа: Арсений Милицын, Артур Валиахметов