Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.04.2026 в 14:00

«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» показали, что сомнения — часть процесса

Новая кампания показывает, что сомнения в масштабных проектах — обычное дело

Сеть предприятий «Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» представляют акцию «Стикермания». В рамках нее разыгрываются различные призы: квартиры, автомобили, промокоды на годовой запас «Биг Хитов» и другие позиции.

Ролики кампании иллюстрируют привычный скепсис к масштабным инициативам. В прошлом люди сомневались в идеях, которые сегодня кажутся обычными:

Когда-то никто не верил, что человек сможет подняться в небо, что можно будет говорить по телефону без проводов или что изображения будут передаваться по воздуху за секунды. Кампания строится через исторические отсылки. В первом ролике зрители оказываются в XIX веке и становятся свидетелями изобретения фотографии.

В другом — на средневековой площади обсуждаются идеи о форме Земли и устройстве Вселенной.

Через исторический контекст показывается, что сомнения — естественная часть восприятия нового.

Команда «Родной Речи» также подготовила ролики и дополнительные материалы — баннеры, заставки, элементы для digital-каналов, носители для наружной рекламы и печатные материалы для предприятий.

Наталья Платонова, старший менеджер по маркетингу, «Вкусно — и точка»:

В этой кампании мы раскрыли совершенно нормальный паттерн поведения человека. Люди часто сомневаются в самом невероятном — пока оно не происходит с ними. Это ощущение мы заложили в основу истории и показали, что в «Стикермании» действительно участвуют и выигрывают реальные люди. Здесь нет недосягаемой фантастики — просто возможность, которая время от времени становится чьей-то личной удачей.

Креативная команда группы компаний «Родная Речь»:

Мы уже не первый год работаем с этим барьером — неверием, что можно просто купить любой кофе и выиграть большой приз. «Стикермания» — яркая территория, которая может охватывать любую эпоху. Поэтому помочь преодолеть барьеры неверия нам помогают великие ученые-новаторы.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):
Старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке: Дарья Назаркина
Старший директор по маркетингу: Денис Постоев
Старший менеджер по маркетингу: Наталья Платонова
Старший специалист по маркетингу: Алина Савина-Караваева
Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян
Старший менеджер по медиапланированию: Екатерина Саркисова
Менеджер по цифровым коммуникациям: Светлана Просвирова
Менеджер по цифровым коммуникациям: Юлия Гречкина
Специалист отдела цифровых коммуникаций: Юлия Пылкова

Группа компаний «Родная Речь» (агентство):
Подразделение LION
RE:Studio (продакшен)
Практика Brand Experience
Подразделение STARTEAM

Reason Pictures (продакшен)

Агентство «ТМА Маркетинг Сервисез»
Руководитель команды: Елена Епатко
Менеджер по работе с клиентами: Анастасия Адамова
Менеджер по работе с клиентами: Арина Ракова
Менеджер по работе с клиентами: Наталья Дьякова
Менеджер проекта: Елена Чернавская

Вкусно – и точка RoRe Group ( ГК «Родная Речь»)
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.