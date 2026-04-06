«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» показали, что сомнения — часть процесса

Сеть предприятий «Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» представляют акцию «Стикермания». В рамках нее разыгрываются различные призы: квартиры, автомобили, промокоды на годовой запас «Биг Хитов» и другие позиции.

Ролики кампании иллюстрируют привычный скепсис к масштабным инициативам. В прошлом люди сомневались в идеях, которые сегодня кажутся обычными:

Когда-то никто не верил, что человек сможет подняться в небо, что можно будет говорить по телефону без проводов или что изображения будут передаваться по воздуху за секунды. Кампания строится через исторические отсылки. В первом ролике зрители оказываются в XIX веке и становятся свидетелями изобретения фотографии.

В другом — на средневековой площади обсуждаются идеи о форме Земли и устройстве Вселенной.

Через исторический контекст показывается, что сомнения — естественная часть восприятия нового.

Команда «Родной Речи» также подготовила ролики и дополнительные материалы — баннеры, заставки, элементы для digital-каналов, носители для наружной рекламы и печатные материалы для предприятий.

Наталья Платонова, старший менеджер по маркетингу, «Вкусно — и точка»: В этой кампании мы раскрыли совершенно нормальный паттерн поведения человека. Люди часто сомневаются в самом невероятном — пока оно не происходит с ними. Это ощущение мы заложили в основу истории и показали, что в «Стикермании» действительно участвуют и выигрывают реальные люди. Здесь нет недосягаемой фантастики — просто возможность, которая время от времени становится чьей-то личной удачей.

Креативная команда группы компаний «Родная Речь»: Мы уже не первый год работаем с этим барьером — неверием, что можно просто купить любой кофе и выиграть большой приз. «Стикермания» — яркая территория, которая может охватывать любую эпоху. Поэтому помочь преодолеть барьеры неверия нам помогают великие ученые-новаторы.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):

Старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке: Дарья Назаркина

Старший директор по маркетингу: Денис Постоев

Старший менеджер по маркетингу: Наталья Платонова

Старший специалист по маркетингу: Алина Савина-Караваева

Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян

Старший менеджер по медиапланированию: Екатерина Саркисова

Менеджер по цифровым коммуникациям: Светлана Просвирова

Менеджер по цифровым коммуникациям: Юлия Гречкина

Специалист отдела цифровых коммуникаций: Юлия Пылкова

Группа компаний «Родная Речь» (агентство):

Подразделение LION

RE:Studio (продакшен)

Практика Brand Experience

Подразделение STARTEAM

Reason Pictures (продакшен)

Агентство «ТМА Маркетинг Сервисез»

Руководитель команды: Елена Епатко

Менеджер по работе с клиентами: Анастасия Адамова

Менеджер по работе с клиентами: Арина Ракова

Менеджер по работе с клиентами: Наталья Дьякова

Менеджер проекта: Елена Чернавская