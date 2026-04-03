«Детские деревни SOS» рассказали, что на самом деле окрыляет человека в жизни

Агентства Zebra Hero, Invisible Friends, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Unmute и Jago объединились, чтобы поддержать благотворительную организацию «Детские деревни SOS». Команда агентств рассказала Sostav о создании проекта «Крылья любви», который посвящен проблеме сиротства и важности родительской заботы.

Короткометражный анимационный фильм

Креативное агентство Zebra Hero в партнерстве с благотворительной организацией «Детские деревни SOS» выпустили короткометражный анимационный фильм об одиноком мальчике, живущем в мире, где у всех есть крылья.

Основная метафора фильма: крылья — это родительская любовь, забота и поддержка, которые каждый должен получить в детстве. Тот, кто был этого лишен, тяжелее адаптируется к жизни и вынужден каждый день совершать новые и новые преодоления.

Мир фильма «Крылья любви» создан в технике папье-маше художниками и оживлен аниматорами студии Invisible Friends, которые покадрово снимали 3 секунды материала в день. Чтобы куклы и декорации правильно соотносились в размерах, создатели использовали специальную проволочную конструкцию, которая позволила сделать кукол небольшими — высотой 15 сантиметров, но при этом сохранить гибкость каждой части тела. Стеклышки крыльев сделаны из переплавленных разноцветных пластиковых пакетов, а декорации достигают высоты более 3 метров.

Юра Богуславский, режиссёр и основатель Invisible Friends: Благотворительные ролики наша команда делает с большим удовольствием — ты понимаешь, что твоя работа действительно кому-то нужна. С самого начала, договариваясь с агентством и заказчиками, мы почувствовали так много интереса и доверия, что сразу поняли, что нам предоставят полную свободу творчества. Это невероятно вдохновило всю команду, поэтому атмосфера съемок была очень теплая и радостная, работали очень слаженно — это видно в том, каким фильм вышел.

Благотворительная организация «Детские деревни SOS»: В России около 317 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 28 тысяч детей лишены главной опоры в жизни — родительской любви. Крылья, которые мы видим у героев ролика — это метафора счастья, защищённости и тех возможностей, которые открываются перед ребёнком, когда рядом есть значимый взрослый. Наш герой пытается "выжить" и обрести счастье самостоятельно, собирая чужие "лепестки", но по-настоящему он может расцвести и раскрыться только в любящей семье, — отметила директор по развитию программ благотворительной организации «Детские деревни SOS» Юлия Бернова. — Мы в «Детских деревнях SOS» уже более 30 лет делаем всё, чтобы такая семья была у каждого ребёнка. Чтобы дети не собирали «крылья» по крупицам, а росли в атмосфере доверия, заботы, уважения и безопасности, где им помогут расправить свои собственные.

Особую атмосферу анимационному фильму дарит музыка. В основу саундтрека легла песня «Кто сам не знал любовь» группы «Сироткин». Музыканты группы — давние друзья «Детских деревень SOS». Они не только разделяют миссию организации, но и лично участвуют в жизни подопечных. Композиция, которая звучит в фильме «Крылья любви», стала голосом истории о поиске семьи и чуде обретения дома.

Группа «Сироткин»: Эта песня особенная: за все десять лет она, наверное, единственная, где у нас встречается слово "любовь". И в ней мы старались максимально понятно и эмоционально выразить это чувство. Поэтому для такого фильма она подошла как никакая другая. Песня задала основной мотив, но музыка в целом получилась довольно самостоятельной — её настроение сильно отличается от обычной версии. Мы вдохновлялись тем, что происходит с мальчиком, визуальной эстетикой, ощущением текстур, движения и цвета.

Презентация фильма и арт-объект

Концепцию и организацию презентации фильма реализовало креативное агентство BrainingGroup. Премьера стала не просто событием, а полноценным погружением в мир главного героя. Она прошла в оффлайн-формате на площадке BrainingDome, где пространство было оформлено в эстетике короткометражной картины. Крафтовые деревья, небольшие домики и лестницы, устремлённые в небо, создавали атмосферу, отсылающую к визуальному языку фильма. Выступление группы «Сироткин» органично дополнило общее настроение события.

Главным символом вечера стал арт-объект «Крылья любви». В приглашениях гости получили цветные стеклышки — те самые, из которых герой фильма собирает свои самодельные крылья. Во время мероприятия участники заполняли ими арт-объект, и постепенно из отдельных фрагментов рождалась цельная композиция. «Крылья любви» стали метафорой того, как вклад разных людей может складываться в значимую поддержку для ребёнка. После премьеры арт-объект отправится в новый театр «Студия десять» на «Трехгорной мануфактуре», а «Крылья любви» станут частью спектакля «Секрет би-дуби-бу», который пройдет 17 апреля. В постановке молодые артисты переосмыслят тему фильма через собственную творческую интерпретацию.

Гостями вечера стали блогеры и артисты, среди которых: Яна Чурикова, Дима Ермузевич, Артур Бабич, Андрей Глазунов и другие.

Александра Джафарова, генеральный продюсер проекта и генеральный директор BrainingGroup: Это, пожалуй, самый добрый и светлый проект, к которому нам довелось прикоснуться за многие годы. «Крылья любви» — это про то, как усилия разных людей соединяются и превращаются в настоящую поддержку и опору. Для нас и для всех партнеров события — это не просто участие, а большая честь и глубокая ценность быть частью такого проекта.

Канал и мини-игра в Telegram

Агентства Unmute и Jago отвечали за создание канала в Telegram и разработку мини-игры по мотивам ролика. По сюжету игры мальчик продвигается вверх, прыгая по объектам из мультфильма, а если падает, то его всегда спасают родители. В игре есть несколько бесплатных попыток, а для большего количества необходимо купить звезды. Все средства будут переданы как благотворительное пожертвование в «Детские деревни SOS».

Миша Менделевич, ко-фаундер, креативный директор UNMUTE: Это редкий по теплоте и доброте проект — и по духу, и по сути, и по составу партнеров, которых он объединил в единую команду. Мы подошли к нему так же, как подходим ко всем своим проектам — экосистемно. Нам было важно создать не одну точку контакта или воронку, а цельное пространство бренда в Telegram с множеством точек входа: канал, бот, игра, стикеры и эмодзи. Внутри этого пространства пользователь не просто узнает историю, а становится ее частью — в том числе через максимально простую механику пожертвований звездами. Потому что помощь должна быть такой же нативной, как и сама коммуникация.

Даниил Рубцов, основатель Jago, и Анастасия Унгуряну, сооснователь Jago: Проект «Крылья любви» — редкий пример того, как креативные команды объединяются ради смыслов, а не ради отчетов. Нам было интересно работать с живым материалом: отсылки к текстурам папье-маше, цветовому коду фильма и тактильности оригинала требовали от нас ювелирной точности в пикселях. Мы рады, что смогли превратить игру в мостик между зрителем и возможностью помочь детям буквально в два касания.

Медийная поддержка и работа с инфлюенсерами

Чтобы о фильме и других активностях проекта узнало как можно больше людей, коммуникационное агентство DIDENOK TEAM выстроило комплексную кампанию. Для работы с традиционными медиа команда подготовила пост-релиз и лонгриды — о проекте написали Forbes, «Сноб», Parents, «Афиша Daily», Marie Claire и другие ключевые издания.

Параллельно агентство выстроило работу с блогерами по нескольким направлениям: креативная рассылка персонализированных рукодельных кукол, приглашение инфлюенсеров на премьеру фильма и информационная рассылка для поддержки в соцсетях. Дополнительно был организован посев в Telegram-каналах.

Кирилл Диденок, диджитал-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM: Мы всегда за то, чтобы помогать, заботиться, поддерживать — особенно тех, кто в этом больше всего нуждается. Для нас тема благотворительности — не разовая акция, а часть философии бизнеса. Поэтому, когда нам предложили присоединиться к проекту «Крылья любви», мы сразу согласились. Надеемся, что наш вклад станет отличным бустом по медийной поддержке и сбору средств.

В таком со-творчестве родилась полноценная кампания, благодаря которой больше заговорили о проблеме сиротства и о благотворительной организации «Детские деревни SOS». Важно всегда помнить, что любовь обладает удивительной силой и нужно дарить ее близким, чтобы они чувствовали свои крылья. А каждый ваш донат благотворительной организации становится частью крыльев тех, кому получить их немного сложнее.

София Бочканова, креатор Zebra Hero: Этот проект — настоящее, светлое приключение. От разработки идеи до релиза проекта прошло больше года, за который был прожит весь спектр чувств. Поиск наилучшей визуализации мира героев, создание каждой куколки, которая попала в кадр, разработка подходящей композиции. То, каким фильм получился по итогу — огромная радость для всех, кто над ним работал. И искренне хочется верить, что этот проект сделает мир чуточку лучше!

Состав творческой группы:

Благотворительная организация «Детские деревни SOS»

Идея проекта и креатив: креативное агентство Zebra Hero

Производство ролика: студия анимации Invisible Friends

Музыка: группа «Сироткин»

Проведение мероприятия: креативное агентство Braining Group

Продвижение и PR: коммуникационное агентство DIDENOK TEAM

Стратегия и продвижение в мессенджерах: агентство Unmute

Геймификация, разработка приложения: агентство Jago



Детские деревни SOS (клиент)

Координатор благотворительных программ: Пашковская Анна

Координатор благотворительных программ: Марасаева Аня

Руководитель направления по работе с индивидуальными благотворителями: Минакова Елена



Zebra Hero

Генеральный директор: Лена Самойлова

Продакшн директор: Андрей Пауков

Аккаунт директор: Анна Губарева

Креативный директор: Артём Царегородцев, Андрей Солгалов

Креатор: Соня Бочканова

Каллиграфия: Инсан Гайнанов

Консультант по монтажу: Айк Варданян

CG: Артемий Ортус

Дизайнер: Витя Симонов

Продюсер: Камила Насырова

Invisible Friends animation studio

Режиссер: Юра Богуславский

Художник-постановщик: Даша Вяткина

Оператор-постановщик: Платон Белюков

Художники-кукольники: Даша Вяткина, Торфе Эхласи, Лида Тут

Аниматоры: Вова Вишняков, Alireza Haji, Юра Богуславский

Художники по декорациям: Катя Медведева, Виген Аракелян, Мариам Геворкян

Художники-ассистенты: Катерина Клитончик, Анна-Мария Черниговская, Ануш Гургенян, Валерия Медная, Александр Кузьмичев

Композитинг и цветокоррекция: Александра Харитонова

Саунд дизайн: Саша Чирков

Braining Group

Генеральный продюсер проекта и генеральный директор BrainingGroup: Александра Джафарова

Основатель BrainingGroup и управляющий партнер: Дмитрий Рафальский

Креативный директор: Эльдар Джафаров

Продюсер: Дарья Шаповалова, Анастасия Аристархова

Руководитель event-направления: Ирина Макарова

Партнер: Розалина Сейранян

PR-менеджер: Янина Маслянская

DIDENOK TEAM

Бренд-директор: Катерина Певень

Старший PR-менеджер: Валерия Старпович

PR-менеджер: Дарья Чернигина

Руководитель направления развития эксклюзивных блогеров: Ксения Димова

Талант-менеджер: Стефания Рузак

UNMUTE

Управляющий директор, партнер: Влад Ситников

Креативный директор, партнер: Миша Менделевич

Аккаунт директор: Анастасия Чиркова

Jago

Основатель: Даниил Рубцов

Сооснователь: Анастасия Унгуряну

Руководитель отдела разработки: Никита Кошеленко

Менеджер проекта: Анна Балаева