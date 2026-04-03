«Детские деревни SOS» рассказали, что на самом деле окрыляет человека в жизни

Агентства Zebra Hero, Invisible Friends, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Unmute и Jago объединились, чтобы поддержать благотворительную организацию «Детские деревни SOS». Команда агентств рассказала Sostav о создании проекта «Крылья любви», который посвящен проблеме сиротства и важности родительской заботы.
Короткометражный анимационный фильм
Креативное агентство Zebra Hero в партнерстве с благотворительной организацией «Детские деревни SOS» выпустили короткометражный анимационный фильм об одиноком мальчике, живущем в мире, где у всех есть крылья.
Основная метафора фильма: крылья — это родительская любовь, забота и поддержка, которые каждый должен получить в детстве. Тот, кто был этого лишен, тяжелее адаптируется к жизни и вынужден каждый день совершать новые и новые преодоления.
Мир фильма «Крылья любви» создан в технике папье-маше художниками и оживлен аниматорами студии Invisible Friends, которые покадрово снимали 3 секунды материала в день. Чтобы куклы и декорации правильно соотносились в размерах, создатели использовали специальную проволочную конструкцию, которая позволила сделать кукол небольшими — высотой 15 сантиметров, но при этом сохранить гибкость каждой части тела. Стеклышки крыльев сделаны из переплавленных разноцветных пластиковых пакетов, а декорации достигают высоты более 3 метров.
Юра Богуславский, режиссёр и основатель Invisible Friends:
Благотворительные ролики наша команда делает с большим удовольствием — ты понимаешь, что твоя работа действительно кому-то нужна. С самого начала, договариваясь с агентством и заказчиками, мы почувствовали так много интереса и доверия, что сразу поняли, что нам предоставят полную свободу творчества. Это невероятно вдохновило всю команду, поэтому атмосфера съемок была очень теплая и радостная, работали очень слаженно — это видно в том, каким фильм вышел.
Благотворительная организация «Детские деревни SOS»:
В России около 317 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 28 тысяч детей лишены главной опоры в жизни — родительской любви. Крылья, которые мы видим у героев ролика — это метафора счастья, защищённости и тех возможностей, которые открываются перед ребёнком, когда рядом есть значимый взрослый. Наш герой пытается "выжить" и обрести счастье самостоятельно, собирая чужие "лепестки", но по-настоящему он может расцвести и раскрыться только в любящей семье, — отметила директор по развитию программ благотворительной организации «Детские деревни SOS» Юлия Бернова. — Мы в «Детских деревнях SOS» уже более 30 лет делаем всё, чтобы такая семья была у каждого ребёнка. Чтобы дети не собирали «крылья» по крупицам, а росли в атмосфере доверия, заботы, уважения и безопасности, где им помогут расправить свои собственные.
Особую атмосферу анимационному фильму дарит музыка. В основу саундтрека легла песня «Кто сам не знал любовь» группы «Сироткин». Музыканты группы — давние друзья «Детских деревень SOS». Они не только разделяют миссию организации, но и лично участвуют в жизни подопечных. Композиция, которая звучит в фильме «Крылья любви», стала голосом истории о поиске семьи и чуде обретения дома.
Группа «Сироткин»:
Эта песня особенная: за все десять лет она, наверное, единственная, где у нас встречается слово "любовь". И в ней мы старались максимально понятно и эмоционально выразить это чувство. Поэтому для такого фильма она подошла как никакая другая. Песня задала основной мотив, но музыка в целом получилась довольно самостоятельной — её настроение сильно отличается от обычной версии. Мы вдохновлялись тем, что происходит с мальчиком, визуальной эстетикой, ощущением текстур, движения и цвета.
Презентация фильма и арт-объект
Концепцию и организацию презентации фильма реализовало креативное агентство BrainingGroup. Премьера стала не просто событием, а полноценным погружением в мир главного героя. Она прошла в оффлайн-формате на площадке BrainingDome, где пространство было оформлено в эстетике короткометражной картины. Крафтовые деревья, небольшие домики и лестницы, устремлённые в небо, создавали атмосферу, отсылающую к визуальному языку фильма. Выступление группы «Сироткин» органично дополнило общее настроение события.
Главным символом вечера стал арт-объект «Крылья любви». В приглашениях гости получили цветные стеклышки — те самые, из которых герой фильма собирает свои самодельные крылья. Во время мероприятия участники заполняли ими арт-объект, и постепенно из отдельных фрагментов рождалась цельная композиция. «Крылья любви» стали метафорой того, как вклад разных людей может складываться в значимую поддержку для ребёнка. После премьеры арт-объект отправится в новый театр «Студия десять» на «Трехгорной мануфактуре», а «Крылья любви» станут частью спектакля «Секрет би-дуби-бу», который пройдет 17 апреля. В постановке молодые артисты переосмыслят тему фильма через собственную творческую интерпретацию.
Гостями вечера стали блогеры и артисты, среди которых: Яна Чурикова, Дима Ермузевич, Артур Бабич, Андрей Глазунов и другие.
Александра Джафарова, генеральный продюсер проекта и генеральный директор BrainingGroup:
Это, пожалуй, самый добрый и светлый проект, к которому нам довелось прикоснуться за многие годы. «Крылья любви» — это про то, как усилия разных людей соединяются и превращаются в настоящую поддержку и опору. Для нас и для всех партнеров события — это не просто участие, а большая честь и глубокая ценность быть частью такого проекта.
Канал и мини-игра в Telegram
Агентства Unmute и Jago отвечали за создание канала в Telegram и разработку мини-игры по мотивам ролика. По сюжету игры мальчик продвигается вверх, прыгая по объектам из мультфильма, а если падает, то его всегда спасают родители. В игре есть несколько бесплатных попыток, а для большего количества необходимо купить звезды. Все средства будут переданы как благотворительное пожертвование в «Детские деревни SOS».
Миша Менделевич, ко-фаундер, креативный директор UNMUTE:
Это редкий по теплоте и доброте проект — и по духу, и по сути, и по составу партнеров, которых он объединил в единую команду. Мы подошли к нему так же, как подходим ко всем своим проектам — экосистемно. Нам было важно создать не одну точку контакта или воронку, а цельное пространство бренда в Telegram с множеством точек входа: канал, бот, игра, стикеры и эмодзи. Внутри этого пространства пользователь не просто узнает историю, а становится ее частью — в том числе через максимально простую механику пожертвований звездами. Потому что помощь должна быть такой же нативной, как и сама коммуникация.
Даниил Рубцов, основатель Jago, и Анастасия Унгуряну, сооснователь Jago:
Проект «Крылья любви» — редкий пример того, как креативные команды объединяются ради смыслов, а не ради отчетов. Нам было интересно работать с живым материалом: отсылки к текстурам папье-маше, цветовому коду фильма и тактильности оригинала требовали от нас ювелирной точности в пикселях. Мы рады, что смогли превратить игру в мостик между зрителем и возможностью помочь детям буквально в два касания.
Медийная поддержка и работа с инфлюенсерами
Чтобы о фильме и других активностях проекта узнало как можно больше людей, коммуникационное агентство DIDENOK TEAM выстроило комплексную кампанию. Для работы с традиционными медиа команда подготовила пост-релиз и лонгриды — о проекте написали Forbes, «Сноб», Parents, «Афиша Daily», Marie Claire и другие ключевые издания.
Параллельно агентство выстроило работу с блогерами по нескольким направлениям: креативная рассылка персонализированных рукодельных кукол, приглашение инфлюенсеров на премьеру фильма и информационная рассылка для поддержки в соцсетях. Дополнительно был организован посев в Telegram-каналах.
Кирилл Диденок, диджитал-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM:
Мы всегда за то, чтобы помогать, заботиться, поддерживать — особенно тех, кто в этом больше всего нуждается. Для нас тема благотворительности — не разовая акция, а часть философии бизнеса. Поэтому, когда нам предложили присоединиться к проекту «Крылья любви», мы сразу согласились. Надеемся, что наш вклад станет отличным бустом по медийной поддержке и сбору средств.
В таком со-творчестве родилась полноценная кампания, благодаря которой больше заговорили о проблеме сиротства и о благотворительной организации «Детские деревни SOS». Важно всегда помнить, что любовь обладает удивительной силой и нужно дарить ее близким, чтобы они чувствовали свои крылья. А каждый ваш донат благотворительной организации становится частью крыльев тех, кому получить их немного сложнее.
София Бочканова, креатор Zebra Hero:
Этот проект — настоящее, светлое приключение. От разработки идеи до релиза проекта прошло больше года, за который был прожит весь спектр чувств. Поиск наилучшей визуализации мира героев, создание каждой куколки, которая попала в кадр, разработка подходящей композиции. То, каким фильм получился по итогу — огромная радость для всех, кто над ним работал. И искренне хочется верить, что этот проект сделает мир чуточку лучше!
Состав творческой группы:
Благотворительная организация «Детские деревни SOS»
Идея проекта и креатив: креативное агентство Zebra Hero
Производство ролика: студия анимации Invisible Friends
Музыка: группа «Сироткин»
Проведение мероприятия: креативное агентство Braining Group
Продвижение и PR: коммуникационное агентство DIDENOK TEAM
Стратегия и продвижение в мессенджерах: агентство Unmute
Геймификация, разработка приложения: агентство Jago
Детские деревни SOS (клиент)
Координатор благотворительных программ: Пашковская Анна
Координатор благотворительных программ: Марасаева Аня
Руководитель направления по работе с индивидуальными благотворителями: Минакова Елена
Zebra Hero
Генеральный директор: Лена Самойлова
Продакшн директор: Андрей Пауков
Аккаунт директор: Анна Губарева
Креативный директор: Артём Царегородцев, Андрей Солгалов
Креатор: Соня Бочканова
Каллиграфия: Инсан Гайнанов
Консультант по монтажу: Айк Варданян
CG: Артемий Ортус
Дизайнер: Витя Симонов
Продюсер: Камила Насырова
Invisible Friends animation studio
Режиссер: Юра Богуславский
Художник-постановщик: Даша Вяткина
Оператор-постановщик: Платон Белюков
Художники-кукольники: Даша Вяткина, Торфе Эхласи, Лида Тут
Аниматоры: Вова Вишняков, Alireza Haji, Юра Богуславский
Художники по декорациям: Катя Медведева, Виген Аракелян, Мариам Геворкян
Художники-ассистенты: Катерина Клитончик, Анна-Мария Черниговская, Ануш Гургенян, Валерия Медная, Александр Кузьмичев
Композитинг и цветокоррекция: Александра Харитонова
Саунд дизайн: Саша Чирков
Braining Group
Генеральный продюсер проекта и генеральный директор BrainingGroup: Александра Джафарова
Основатель BrainingGroup и управляющий партнер: Дмитрий Рафальский
Креативный директор: Эльдар Джафаров
Продюсер: Дарья Шаповалова, Анастасия Аристархова
Руководитель event-направления: Ирина Макарова
Партнер: Розалина Сейранян
PR-менеджер: Янина Маслянская
DIDENOK TEAM
Бренд-директор: Катерина Певень
Старший PR-менеджер: Валерия Старпович
PR-менеджер: Дарья Чернигина
Руководитель направления развития эксклюзивных блогеров: Ксения Димова
Талант-менеджер: Стефания Рузак
UNMUTE
Управляющий директор, партнер: Влад Ситников
Креативный директор, партнер: Миша Менделевич
Аккаунт директор: Анастасия Чиркова
Jago
Основатель: Даниил Рубцов
Сооснователь: Анастасия Унгуряну
Руководитель отдела разработки: Никита Кошеленко
Менеджер проекта: Анна Балаева