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19.05.2025 в 12:55

Теперь можно целовать: Bidetlity бросил вызов туалетной бумаге

Бренд карманных биде запустил провокационную кампанию

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Бренд средств гигиены Bidetlity совместно с креативным агентством Joan запустил провокационную рекламную кампанию «Настолько чисто, что можно целовать».

Туалетная бумага доминирует в ежедневных гигиенических процедурах уже более 200 лет. Однако — это не единственный и не лучший вариант, уверяют в Bidetlity. Бренд ставит перед собой цель просвещать людей по всему миру о более достойных альтернативных решениях: от карманного биде до душа для унитазных сидений.

Новая рекламная кампания изображает губы, сложенные в поцелуе, напоминающие анальное отверстие. Слоган подчеркивает эффективность и гигиеничность продукции Bidetlity.

Это не первая смелая кампания бренда. Ранее он уже публиковал на билбордах фотографии голых людей и продавал за €2.90 рулон туалетной бумаги, который должен стать последним.

Юлия Топольская
Bidetlity
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