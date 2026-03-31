Bidease обновляет руководство Brand Division — медийного юнита компании

В международной программатик-платформе Bidease рассказали о ключевых назначениях в Brand Division, направленных на усиление медийного направления и развитие бренд-ориентированных решений для клиентов.

В рамках обновления управленческой структуры Иван Кирюхин, с 2020 года занимавший позицию директора по персоналу, назначен на должность операционного директора. В новой роли он сфокусируется на операционной эффективность подразделения, масштабирование процессов и развитие внутренних команд, а также будет курировать вопросы продаж и коммерции.

За стратегическое развитие медийного юнита будет отвечать Виктория Белая. Ранее она занималась построением работы с медиа и программатик направлениями в компании Артикс. В новой роли Виктория сосредоточится на улучшении продуктового предложения, усилении экспертизы в медийных закупках и внедрении передовых решений в области программатик и брендформанс.

По словам представителей компании, изменения в команде отражают стратегический фокус Bidease на развитии Brand Division как одного из драйверов роста компании, а усиление управленческой команды позволит расширить присутствие в сегменте медийной рекламы и предложить клиентам более комплексные решения, объединяющие перформанс и брендинг.

Иван Кирюхин: Brand Division выходит на новый этап развития, где критична зрелость операционной модели. Наша задача — обеспечить эту зрелость и поддержать дальнейшее масштабирование направления.

