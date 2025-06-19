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19.06.2025 в 09:35

«У меня лапки»: сеть зоомагазинов «Бетховен» обновила бренд

Над новой платформой бренда, айдентикой и коммуникацией работало агентство LINII

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Сеть профессиональных зоомагазинов «Бетховен» совместно с агентством LINII провела ребрендинг. Команда разработала новую платформу бренда, концепцию айдентики и вербальную коммуникацию, ориентированную на «зоородителей» — так в компании ласково называют целевую аудиторию.

Основой коммуникации стал баланс двух архетипов: Мудреца, символизирующего экспертность и надежность, и Простого парня, который обеспечивает теплое, дружелюбное общение. Суть потребительского бренда стратеги LINII сформулировали так: «"Бетховен и Co" — двойная экспертиза на языке любви к зоопитомцам».

В новой айдентике питомец занимает центральное место — так компания показывает, что понимает язык домашних любимцев.

Дизайн нового логотипа сохранил фирменные изумрудный и красный цвета. Для того чтобы сразу было понятно, что речь идет о зоомагазине, команда выбрала символ сенбернара Бетховена из одноименного фильма. В то же время изображение содержит силуэты двух кошек, которые едят из миски.

В старом логотипе использовалась овальная плашка, LINII сохранили ее и сделали ее элементом нового фирстиля. Овальная форма также символизирует центр внимания — питомцев. «Бренд словно прожектором освещает их потребности и показывает свою готовность полностью их понять и удовлетворить нужды как владельцев питомцев, так и самих животных», — отмечают в агентстве.

Юлия Плотник, креативный директор LINII:

Новый логотип — яркий, харизматичный символ, который ясно заявляет о принадлежности бренда к миру зоомагазинов и помогает выделиться среди конкурентов. Благодаря выразительному и современному дизайну, «Бетховен» приобретает уникальность и запоминаемость, усиливает эмоциональную связь с целевой аудиторией.

«У меня лапки»: сеть зоомагазинов «Бетховен» обновила бренд «У меня лапки»: сеть зоомагазинов «Бетховен» обновила бренд «У меня лапки»: сеть зоомагазинов «Бетховен» обновила бренд «У меня лапки»: сеть зоомагазинов «Бетховен» обновила бренд

Вербальный стиль и слоган «Понимаем ваших питомцев» передают голос самих животных, усиливая эмоциональную связь с клиентами.

Кроме того, команда LINII создала серию иконок и разработала навигацию внутри магазинов.

LINII Бетховен Ребрендинг
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