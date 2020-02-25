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18+
25.02.2020 в 12:00

Best Cases Conference состоится 7 апреля в Digital October

В рамках конференции пройдёт награждение победителей Рейтингов Креативности и Эффективности АКАР

Best Cases Conference — это ежегодная конференция, посвященная лучшим практикам, кейсам и новым технологиям в индустрии маркетинга, рекламы, креатива и медиа. Best Cases Conference пройдет в четвертый раз и состоится 7 апреля в Digital October.

Лидеры рейтингов АКАР и ведущие рекламодатели представят самые награждаемые кейсы России. Программа конференции расскажет о креативных и эффективных инструментах трендовых кейсов:

  • 4 зала, 30 кейсов, 90 спикеров, 200 рекламодателей-участников конференции;
  • два направления программы: «Тренды» и «Кейсы»;
  • прогнозы и перспективы развития рынка в формате public talk;
  • инсайты разработки лучших рекламных практик: от идеи до реализации и оценки эффективности;
  • выступления лидеров рейтинга креативности и рейтинга эффективности АКАР совместно с ведущими рекламодателями страны.

В этом году Best Cases Conference расширяет формат программы: участники увидят детальный разбор более 30 кейсов, чтобы получить новые практические решения по модернизации маркетинговой стратегии и повышению эффективности продаж. Участники деловой программы могут составить собственное расписание, ориентируясь на экспертизу около 90 спикеров.

В рамках конференции #BCC2020 пройдёт награждение победителей Рейтингов Креативности и Эффективности по версии АКАР.

АКАР Best Cases Conference
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