Best Cases Conference адаптирует контент к digital-формату

Для преобразования offline-мероприятия в online команда проекта Best Cases Conference приступила к созданию студии по производству видеоконтента. Использование технологий позволит трансформировать проект в качественно новый видеопродукт без потери ценности транслируемого материала. Каждый разбор кейса, представленный на конференции, будет адаптирован к современным требованиям digital-пространства: уже сейчас оргкомитет разрабатывает варианты возможного нетворкинга.

Ключевые материалы Best Cases Conference будут размещены в специальном разделе на Sostav.ru и официальном сайте проекта. Участие подтвердили такие агентства, как Depot branding agency, Leo Burnett Moscow (совместно с OMD Media Direction ), DPG Russia , Red Pepper Film и другие.

Все, кто ранее приобрел билеты на конференцию, получат доступ к материалам бесплатно.

По вопросам подачи кейсов в программу Best Cases Conference - обращайтесь к менеджеру проекта Анастасии Лисиенковой, alisienkova@akarussia.ru

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