Правительство утвердило план мероприятий по развитию креативных индустрий, который не могли принять из-за разногласий в ведомствах. Он отличается от апрельского проекта Минкульта в части налоговых льгот. Документ предполагает проработку региональных преференций, а вопрос федеральных остался нерешённым, пишет «Коммерсантъ».

Белый дом ставит цель роста доли творческой экономики до 6% ВВП к 2030 году (с 2,4% в 2019 году) и численности занятых — с 4,67% до 15%. В плане значится пункт о проработке вопроса создания условий для развития инфраструктуры креативного бизнеса, включая льготы по налогам на имущество организаций и условия аренды, в том числе земельные участки для креативных кластеров.

При этом возможность установления льгот на федеральном уровне упоминается обобщённо — как «проработка вопроса налогового стимулирования развития сферы творческих (креативных) индустрий» — и запланирована на четвёртый квартал 2024 года. Ранее в этом направлении обсуждались налоговые льготв и тарифы отчислений во внебюджетные фонды, освобождение от НДС операций по переходу интеллектуальных прав для создания российских продуктов.

Глава центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгениё Куценко связал сохранение возможности региональных налоговых льгот и неопределённость федеральных с большой численностью работников в креативных индустриях. «Видимо, государство пока не готово на подобное выпадение налоговых доходов, особенно в ситуации размытости критериев отнесения компаний к креативному сектору», — пояснил он изданию.