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18+
28.02.2020 в 11:50

Звезда «Секса в большом городе» воспевает феминизм и критикует требования к женщинам в новой рекламе

Не быть ни толстой, ни худой; не носить каблуки, но и не носить обувь на плоской подошве — тезисы из поэмы Камиллы Рейнвилл стали основой кампании

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Скриншот видеоролика

Синтия Никсон — исполнительница роли Миранды в культовом сериале «Секс в большом городе» — уже давно также известна как ЛГБТ-активистка и ярая защитница прав женщин. Феминистский журнал Girls.Girls.Girls пригласил актрису стать лицом нового рекламного ролика, который обращает внимание на то, какие противоречивые требования общество предъявляет женщинам, сообщает Forbes.

Ролик «Be a Lady» вышел в начале недели на официальном YouTube-канале журнала. В его основу лег текст поэмы Камиллы Рейнвилл. В произведении девушка рассказывает, с какими зачастую противоречивыми требованиями и ожиданиями сталкиваются женщины. По ее мысли, соответствовать им просто невозможно, ведь в понятия «леди» и «истинная женщина» люди вкладывают абсолютно полярные вещи.

Помимо внешности, в поэме поднимаются вопросы роли женщины в семье, материнства и насилия.

Феминизм Секс в большом городе
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