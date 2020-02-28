Звезда «Секса в большом городе» воспевает феминизм и критикует требования к женщинам в новой рекламе

Синтия Никсон — исполнительница роли Миранды в культовом сериале «Секс в большом городе» — уже давно также известна как ЛГБТ-активистка и ярая защитница прав женщин. Феминистский журнал Girls.Girls.Girls пригласил актрису стать лицом нового рекламного ролика, который обращает внимание на то, какие противоречивые требования общество предъявляет женщинам, сообщает Forbes.

Ролик «Be a Lady» вышел в начале недели на официальном YouTube-канале журнала. В его основу лег текст поэмы Камиллы Рейнвилл. В произведении девушка рассказывает, с какими зачастую противоречивыми требованиями и ожиданиями сталкиваются женщины. По ее мысли, соответствовать им просто невозможно, ведь в понятия «леди» и «истинная женщина» люди вкладывают абсолютно полярные вещи.

Помимо внешности, в поэме поднимаются вопросы роли женщины в семье, материнства и насилия.