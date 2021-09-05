Зомби, VHS и Щербаков: креаторы BBDO Moscow разработали интеграцию LADA в «Что было дальше?»

Автоконцерн LADA представил рекламную кампанию в поддержку LADA EnjoY Pro, новой интеллектуальной мультимедийной системы с объемным звуком. Для интеграции бренда BBDO Moscow выбрало одно из самых популярных YouTube-шоу «Что было дальше?» на канале Labelcom (6,36 млн. подписчиков и 25 млн. просмотров в среднем у каждого ролика). Об этом Sostav сообщила команда агентства.

Главной целью промо было завоевать внимание молодой аудитории и наглядно продемонстрировать основные преимущества сервиса LADA, которая стала первым автомобильным брендом в истории «ЧБД». В рамках промо был создан скетч, идею и сценарий для которого разработала креативная команда шоу.

Ролик снят в антураже 80-х годов и содержит ироничные отсылки к легендарным клипам и кино тех времен: даже повязка на глазу Щербакова — это цитата из приключенческого боевика 1981 года с Куртом Расселлом.

Особую атмосферу эпохи VHS поддерживает «фирменный» закадровый голос Леонида Володарского, который озвучивал все культовые фильмы 80-х.

Использование классического зомби-сценария также не случайная идея, а продуманный ход: команда опиралась на успешный опыт интеграции мировых брендов в эту тематику и создала по-настоящему «цепляющую» концепцию, в которую идеально вписался продукт LADA, отметили Sostav в креативной группе.

Евгений Гаврильченко креативный директор BBDO Moscow : Такая интеграция — довольно смелое решение, но мы совместно с клиентом проанализировали риски и поняли, что в нашем случае надо идти в это новое для бренда пространство, не бояться говорить на языке аудитории и сделать это максимально ярко: только так в наше время можно преодолеть информационный шум и пробиться в головы аудитории.

Состав творческой группы:

LADA (клиент):

Начальник управления рекламной и коммуникационной стратегии — Анна Курочкина

Заместитель начальника управления и руководитель отдела рекламы и коммуникаций — Алексей Шишкин

Руководитель продуктовых и спортивных коммуникаций — Наталья Костенок

BBDO Moscow (агентство):

Креативный директор — Евгений Гаврильченко

Групп аккаунт-директор — Мария Орлова

Аккаунт-директор — Виктория Уржумова

Младший аккаунт-менеджер — Иван Изотов

Стратегический директор — Михаил Чопоров

The Marketing Arm (агентство):

Генеральный директор — Анна Соколова

Директор по работе с селебрити — Елена Яшкович

Labelcom (продакшн):

Продюсер «ЧБД» и сценарист рекламных роликов — Максим Морозов

Коммерческий руководитель — Алена Зайцева

Съемочная команда:

Режиссер — Тим Александров

Исполнительный продюсер — Владимир Наконечный