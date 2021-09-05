Зомби, VHS и Щербаков: креаторы BBDO Moscow разработали интеграцию LADA в «Что было дальше?»

Автоконцерн LADA представил рекламную кампанию в поддержку LADA EnjoY Pro, новой интеллектуальной мультимедийной системы с объемным звуком. Для интеграции бренда BBDO Moscow выбрало одно из самых популярных YouTube-шоу «Что было дальше?» на канале Labelcom (6,36 млн. подписчиков и 25 млн. просмотров в среднем у каждого ролика). Об этом Sostav сообщила команда агентства.
Главной целью промо было завоевать внимание молодой аудитории и наглядно продемонстрировать основные преимущества сервиса LADA, которая стала первым автомобильным брендом в истории «ЧБД». В рамках промо был создан скетч, идею и сценарий для которого разработала креативная команда шоу.
Ролик снят в антураже 80-х годов и содержит ироничные отсылки к легендарным клипам и кино тех времен: даже повязка на глазу Щербакова — это цитата из приключенческого боевика 1981 года с Куртом Расселлом.
Особую атмосферу эпохи VHS поддерживает «фирменный» закадровый голос Леонида Володарского, который озвучивал все культовые фильмы 80-х.
Использование классического зомби-сценария также не случайная идея, а продуманный ход: команда опиралась на успешный опыт интеграции мировых брендов в эту тематику и создала по-настоящему «цепляющую» концепцию, в которую идеально вписался продукт LADA, отметили Sostav в креативной группе.
Евгений Гаврильченко креативный директор BBDO Moscow :
Такая интеграция — довольно смелое решение, но мы совместно с клиентом проанализировали риски и поняли, что в нашем случае надо идти в это новое для бренда пространство, не бояться говорить на языке аудитории и сделать это максимально ярко: только так в наше время можно преодолеть информационный шум и пробиться в головы аудитории.
Состав творческой группы:
LADA (клиент):
Начальник управления рекламной и коммуникационной стратегии — Анна Курочкина
Заместитель начальника управления и руководитель отдела рекламы и коммуникаций — Алексей Шишкин
Руководитель продуктовых и спортивных коммуникаций — Наталья Костенок
BBDO Moscow (агентство):
Креативный директор — Евгений Гаврильченко
Групп аккаунт-директор — Мария Орлова
Аккаунт-директор — Виктория Уржумова
Младший аккаунт-менеджер — Иван Изотов
Стратегический директор — Михаил Чопоров
The Marketing Arm (агентство):
Генеральный директор — Анна Соколова
Директор по работе с селебрити — Елена Яшкович
Labelcom (продакшн):
Продюсер «ЧБД» и сценарист рекламных роликов — Максим Морозов
Коммерческий руководитель — Алена Зайцева
Съемочная команда:
Режиссер — Тим Александров
Исполнительный продюсер — Владимир Наконечный