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18+
05.09.2021 в 18:00

Зомби, VHS и Щербаков: креаторы BBDO Moscow разработали интеграцию LADA в «Что было дальше?»

Это первое промо автомобильного бренда в рамках YouTube-шоу

Автоконцерн LADA представил рекламную кампанию в поддержку LADA EnjoY Pro, новой интеллектуальной мультимедийной системы с объемным звуком. Для интеграции бренда   BBDO Moscow  выбрало одно из самых популярных YouTube-шоу «Что было дальше?» на канале Labelcom (6,36 млн. подписчиков и 25 млн. просмотров в среднем у каждого ролика). Об этом Sostav сообщила команда агентства.

Главной целью промо было завоевать внимание молодой аудитории и наглядно продемонстрировать основные преимущества сервиса LADA, которая стала первым автомобильным брендом в истории «ЧБД». В рамках промо был создан скетч, идею и сценарий для которого разработала креативная команда шоу.

Ролик снят в антураже 80-х годов и содержит ироничные отсылки к легендарным клипам и кино тех времен: даже повязка на глазу Щербакова — это цитата из приключенческого боевика 1981 года с Куртом Расселлом.

Особую атмосферу эпохи VHS поддерживает «фирменный» закадровый голос Леонида Володарского, который озвучивал все культовые фильмы 80-х.  

Использование классического зомби-сценария также не случайная идея, а продуманный ход: команда опиралась на успешный опыт интеграции мировых брендов в эту тематику и создала по-настоящему «цепляющую» концепцию, в которую идеально вписался продукт LADA, отметили Sostav в креативной группе.

Евгений Гаврильченко креативный директор BBDO Moscow :

Такая интеграция — довольно смелое решение, но мы совместно с клиентом проанализировали риски и поняли, что в нашем случае надо идти в это новое для бренда пространство, не бояться говорить на языке аудитории и сделать это максимально ярко: только так в наше время можно преодолеть информационный шум и пробиться в головы аудитории.

Состав творческой группы:

LADA (клиент):

Начальник управления рекламной и коммуникационной стратегии — Анна Курочкина
Заместитель начальника управления и руководитель отдела рекламы и коммуникаций — Алексей Шишкин
Руководитель продуктовых и спортивных коммуникаций — Наталья Костенок

BBDO Moscow (агентство):

Креативный директор — Евгений Гаврильченко
Групп аккаунт-директор — Мария Орлова
Аккаунт-директор — Виктория Уржумова
Младший аккаунт-менеджер — Иван Изотов
Стратегический директор — Михаил Чопоров

The Marketing Arm (агентство):

Генеральный директор — Анна Соколова
Директор по работе с селебрити — Елена Яшкович

Labelcom (продакшн):

Продюсер «ЧБД» и сценарист рекламных роликов — Максим Морозов
Коммерческий руководитель — Алена Зайцева

Съемочная команда:

Режиссер — Тим Александров
Исполнительный продюсер — Владимир Наконечный

BBDO Moscow Lada Labelcom
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