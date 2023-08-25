Леонид Агутин выручил незнакомку в новой кампании «Мир»

Леонид Агутин, как настоящий джентльмен, выручил незнакомку в кампании платежной системы «Мир». С помощью новой премиальной карты Mir Supreme он оплачивает счет девушки, которая забыла карту, а затем еще и уступает ей свое такси. И когда уже кажется, что их пути больше не сойдутся, Леонид встречает девушку в бизнес-зале аэропорта — месте, куда тоже могут получить доступ обладатели Mir Supreme.

Кампания разработана агентством Instinct , до конца сентября она будет представлена на TB, в диджитале и наружной рекламе.

Состав творческой группы

Платежная система «Мир» (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович

Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева

Руководитель центра специальных проектов: Сюльзякова Вера

Instinct (агентство)

Spot production