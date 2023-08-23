Фильм «Барби» начнут показывать в российских кинотеатрах с 9 сентября

Студия озвучки Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби». Премьера картины с Марго Робби и Райаном Гослингом, которых озвучили «официальные голоса» актёров в России — Татьяна Шитова и Андрей Бархударов, назначена на 9 сентября. Об этом сообщили в группе студии «ВКонтакте».

В Red Head Sound отметили, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, объявят ближе к премьере. В студии добавили, что увидеть «Барби» можно будет «во многих кинотеатрах России».

«Напоминаем, что это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества», — подчеркнули в студии.

В июле актриса Татьяна Шитова подтвердила, что примет участие в дубляже фильма «Барби». Тогда её представитель сообщил, что это делается «чисто фанатски», а не для «каких-то кинотеатров или ещё чего-то».

Ранее Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде» и других. Её голосом в российском прокате также говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.

В понедельник в Минкультуры России заявили, что не получали заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». До этого московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих фильмов. В частности, в пресс-службе сети «Каро» говорили, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.