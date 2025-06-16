Банки выдали в мае на 60% меньше кредиток

В мае банки выдали россиянам на 60% меньше кредиток, чем в мае прошлого года. Ситуация связана с ужесточением регулирования ЦБ и высокой ключевой ставкой, сообщают «Известия».

Лимитов банками одобрено также вдвое меньше — их общий объем по итогам месяца составил 128 млрд руб. В среднем россиянам дают кредитки с максимальным долгом в 127 тыс. руб.

Теперь кредитным организациям приходится выделять средства даже на непотраченные, но одобренные лимиты. А в условиях высокой ключевой ставки (недавно ее снизили, но лишь до 20%) рынок вынужден еще внимательнее относиться к долговой нагрузке своих клиентов.

Например, если клиент с доходом 100 тыс. рублей захочет взять автокредит с ежемесячным платежом в 40 тыс. рублей, но на него оформлена кредитка (пусть и неиспользуемая) с лимитом хотя бы в 10 тыс. руб., он гарантированно столкнется с отказом по заявке. В связи с этим пользователи отказываются от кредитных карт.

Кроме того, банки стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками только во время беспроцентного периода. Некоторым могут блокировать расходные операции и снижать лимиты, от которых зависел максимальный размер долга, рассказали в «Уралсибе».

Ранее сообщалось, что с начала года количество новых кредитных карт, выданных в России в январе-апреле 2025 года, сократилось на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 4,35 млн.