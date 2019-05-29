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29.05.2019 в 10:45

Банки начали экономить на SMS для клиентов

Финансовые учреждения переходят на push-уведомления

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Depositphotos

Крупнейшие российские банки начинают переходит на push-уведомления как альтернативу SMS, цены на которые все время растут, сообщает РБК. Охват нового способа оповещения составляет уже 15−20% в рассылке.

Новый способ развивается еще не более двух лет, его используют, чтобы уведомить клиента об остатке на счете или сообщить пароль для онлайн покупки. Самый большой процент уведомлений рассылает Альфа-банк — около 30% всех сообщений.

Соотношение SMS и push-сообщений у Райффайзенбанка составляет 1 к 3. У «открытия» доля новых сообщений до 25% в месяц. У Сбербанка — примерно 20%. У МКБ — 15%, у ВТБ такие уведомления приходят клиентам, которые поставили мобильное приложение.

По российскому законодательству, банки обязаны уведомлять клиента о задолженностях и остатках лимита кредитования при проведении операций по карте. SMS — это традиционный способ информирования, а push — альтернативный, который в первую очередь доступен тем, кто ставит мобильные банковские приложения.

Для подключения этой услуги банку нужно иметь договоренность в Apple и Google — владельцами крупнейших магазинов приложений, а также соглашение с посредником (ИТ-компания или сотовый оператор). Если после выбора альтернативного варианта уведомления клиент не сможет его принять по техническим причинам, ему придет резервное SMS.

Банки оплачивают каждое отправленное SMS. За последние три года плата выросла с 0,03 до 0,7−1 рубля. Банки потратили на SMS-рассылку около 20 млрд рублей в 2018 году. Для клиентов альтернативный способ информирования стоит столько же, сколько и SMS.

Полный отказ от SMS невозможен, считают эксперты, поскольку не все россияне являются обладателями смартфона или ставят банковские приложения на телефон. Кто-то отказывается от использования мобильного интернета, а это все — три главных условия для получения push-уведомлений.

банк Смс push-уведомления
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