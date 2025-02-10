Банки массово отказывают россиянам в кредитах

В январе 2025 года российские банки одобрили всего 5% заявок на потребительские займы. Это самый низкий показатель за последние несколько лет. Годом ранее уровень одобрения составлял 22%. Об этом «Известиям» рассказали в финансовом маркетплейсе «Сравни».

В ВТБ сообщили о сокращении уровня одобрения потребительских кредитов в январе более чем вдвое год к году. При этом спрос на займы упал на 30% на фоне высоких ставок. В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что большую часть 2024 года уровень одобрений снижался во всем розничном секторе, в том числе в сегменте потребкредитов.

Причина роста отказов банков связана с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. Эксперты уверены, что увеличение числа отказов одних россиян спасет от долговой ямы, других подтолкнет обратиться в микрофинансовые организации или к нелегальным кредиторам.

Также стало известно, что Генпрокуратура за два года оспорила в судах почти 2 тыс. договоров кредита. Речь идет о ссудах, которые были взяты под влиянием телефонных мошенников. В 2024 году было предъявленo в суды 1,5 тыc. таких заявлений на oбщую cумму свыше 190 млн руб.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян снизилась впервые с 2022 года. Общий объем кредитов, выданных россиянам в декабре 2024 года, сократился на 192 млрд руб. и составил 36,9 трлн руб.