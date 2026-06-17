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17.06.2026 в 16:40

Предпринимателям стали доступны «Деньги для дела» от Банка России

Регулятор запустил просветительскую онлайн-платформу для представителей малого и среднего бизнеса

Банк России представил просветительскую онлайн-платформу «Деньги для дела» для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). Ресурс предназначен как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

На платформе уже доступна серия коротких подкастов с участием экспертов и успешных предпринимателей. В выпусках рассматриваются вопросы развития бизнеса, привлечения инвестиций, получения государственной поддержки и управления компанией на разных этапах ее жизненного цикла.

Первый выпуск посвящен роли предпринимателя в современной экономике. Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков обсуждают особенности предпринимательского мышления, становление бизнеса в современной России и перспективы его дальнейшего развития.

Каждый выпуск сопровождается дополнительными материалами, ссылками на партнерские проекты и тестами для самопроверки. Пользователи также смогут получать виртуальные достижения за прохождение курсов и выполнение заданий. Контент платформы планируют регулярно обновлять с учетом актуальной экономической повестки.

Ранее Банк России выпустил рекомендации по безопасному использованию ИИ в финансовом секторе.

Банк России Россия «Деньги для дела»
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