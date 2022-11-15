Media Instinct и «Восход» выиграли тендер от Банка Дом.РФ на 2,1 млрд рублей

Агентство Media Instinct совместно с РА «Восход» выиграли тендер на планирование, разработку, производство и размещение рекламы от Банка Дом.РФ. Начальная стоимость двухлетнего контракта составила 2,1 млрд руб. Об этом Sostav сообщили в Media Instinct.
Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка Дом.РФ:
Это первый масштабный контракт Банка Дом.РФ на медиаобслуживание. Договор с агентством долгосрочный, рассчитан на несколько лет и связан с перспективами банка в развитии розничного сектора. Он предполагает маркетинговую поддержку наших продуктов до конца 2024 года.
За медийную поддержку деятельности банка будет отвечать Media Instinct. Креативную часть тендера выполнит «Восход».
Эльвира Хисаева, клиентский директор Media Instinct:
Победа в тендере Банка Дом.РФ, достигнутая совместно с РА «Восход», — большая гордость и ответственность для нас. Мы рады стать медийным партнёром банка, предоставляющего полный спектр услуг, и сделаем всё возможное, чтобы инвестиции клиента в рекламу обеспечили рост бизнеса.
Михаил Пишванов, управляющий партнёр агентства «Восход»:
Надеемся, что вместе с Media Instinct у нас получится сделать не просто большой объём работы, а выстроить доверительный диалог между банком и клиентами благодаря вдумчивым и креативным решениям.