Media Instinct и «Восход» выиграли тендер от Банка Дом.РФ на 2,1 млрд рублей

Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка Дом.РФ:

Это первый масштабный контракт Банка Дом.РФ на медиаобслуживание. Договор с агентством долгосрочный, рассчитан на несколько лет и связан с перспективами банка в развитии розничного сектора. Он предполагает маркетинговую поддержку наших продуктов до конца 2024 года.