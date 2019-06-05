АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил статус с публичного акционерного общества (ПАО) на непубличное акционерное общество (АО), пишет РБК со ссылкой на сообщение автоконцерна.

В компании отметили, что регистрация нового наименования освобождает «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию (содержание внутренних документов и различных сведений), что является требованием для акционерных обществ по законодательству РФ о рынке ценных бумаг.

«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — сообщили в компании.



В январе компания Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех» — довела свою долю в АвтоВАЗе до 100% и стала единственным акционером автопроизводителя. После этого АвтоВАЗ подал заявку на делистинг акций с Московской фондовой биржи. В апреле 2019 года АвтоВАЗ в последний раз раскрыл финансовую отчетность. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 5,86 млрд рублей, тогда как в 2017 году убыток составлял 9,66 млрд рублей.

