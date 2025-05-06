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06.05.2025 в 14:00

Автомобили Lepas и iCar могут появиться в России

Бренды входят в состав концерна Chery

Китайские автомобильные бренды Lepas и iCar готовятся к официальному выходу на российский рынок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

Бренды Lepas и iCar входят в состав концерна Chery. Под маркой iCar предлагается линейка электрических кроссоверов, которые на международных рынках известны как Chery и Jaecoo. Lepas ориентирован на экспортные рынки и нацелен на молодую аудиторию.

Также стало известно, что компания Chery планирует вывести на российский рынок полноприводную версию кроссовера Tiggo 7L уже осенью этого года.

«Ожидается, что автомобили этих марок будут официально поставляться в Россию», — отметил Иванов.

Ранее сообщалось, что под брендом KGM в Россию выйдет южнокорейский автопроизводитель, ранее известный как SsangYong. В скором времени он планирует начать продажи сразу трех кроссоверов: Tivoli, Korando и Torres. Осенью у дилеров появится рамный внедорожник Rexton.

Lepas iCar
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