В России появится не менее десяти новых автобрендов

На российский рынок в этом году выйдет не менее десяти новых автобрендов. Часть из них — марки, специально созданные для производимых в России автомобилей. Кроме того, появятся электромобили и гибриды из Китая, ранее продававшиеся в России неофициально, пишут «Известия».

Бывший завод VW в Калужской области в начале II квартала 2025 года начнет серийное производство автомобилей под новой российской маркой Tenet. Под этой маркой будут выпускать автомобили Chery. Также появятся машины марки Esteo, основанные на базе Exeed.

Кроме того, российский дистрибьютор автомобилей Jetour зарегистрировал на себя домены votour-motor.ru и votour-auto.ru. Какие машины планируется производить под новой маркой, пока неизвестно.

В начале этого года стартовали официальные продажи китайских электрокроссоверов Avatr, в апреле начнутся продажи бренда Exlantix — тоже официально. В стране будут продавать две модели — полностью электрический седан ES и кроссовер ET.

В середине февраля в России стартовали продажи премиальных внедорожников Rox 01 — концерн Sinomach будет продавать ее официально, для чего провел русификацию мультимедийной системы. Также в планах дистрибьютора представить в России электромобили марки Xiaomi.

Под именем KGM в Россию выйдет южнокорейский автопроизводитель, ранее известный как SsangYong. В скором времени он планирует начать продажи сразу трех кроссоверов: Tivoli, Korando и Torres. Осенью у дилеров появится рамный внедорожник Rexton.

Ранее стало известно, что автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка. Новый шильдик могут получить модели минимум трех марок — Zeekr, Lotus и Lynk&Co.