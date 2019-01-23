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23.01.2019 в 15:15

AVON запустил праздничную digital-кампанию с Тимуром Родригезом и уникальным чат-ботом

Рекламную кампанию к 23 февраля разработало агентство Marvelous

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Компания AVON совместно с агентством Marvelous запустили нестандартную digital-кампанию по продвижению мужских ароматов к 23 февраля. В серии роликов Тимур Родригез раскрывает тайны мужских привычек, а в образе чат-бота подбирает наиболее оптимальные подарки.

Своими главными потребителями в компании AVON считают скорее женщин, чем мужчин. Это подтверждает и то, что ассортимент для последних гораздо меньше. Сделать сюрприз мужчине и без того непросто, поэтому женщины по всей стране начают ломать голову в поисках подарка задолго до праздника.

Marvelous задумались о том, что в действительности мужчины знают, что они хотят получить. И не просто знают, а еще и всячески намекают на это своим поведением, но многим женщинам понять этот «мужской язык» довольно трудно.

Видеотуториалы

Переводчиком с «мужского» на русский стал шоумен Тимур Родригез. В серии юмористических роликов он расследует странное поведение мужчин, раскрывая их тайные желания, и подбирает для них идеальный подарок.

Например, в одном «видеотуториале» Родригез рассказывает, почему мужчина стал постоянно куда-то спешить: возможно, он боится скорого прихода тещи или спасается от наступающего конца света. Но, на самом деле, ему просто не хватает драйва в жизни, и у AVON есть отдельный аромат, специально для таких мужчин.

Ольга Ильина, Director Marketing Communication & Visual Merchandising EE:

Привлечь внимание клиента в предпраздничный период всегда непросто: все рекламные кампании вокруг сосредоточены на одном и том же, покупателю открывается огромный выбор. Именно поэтому мы хотели подойти к этой теме нестандартно, превратив рутинный поиск подарка в занимательную игру.

Креативная идея Marvelous — это прекрасный микс из юмора и функциональности. Каждой покупательнице предлагается сыграть роль шпионки, присмотреться к необычным привычкам своего мужчины и расшифровать тайный смысл с помощью звездного коуча Тимура Родригеза. Получилось отлично, с нетерпением ждем результатов.

Основным каналом продвижения видеотуториалов является YouTube, для которого были также созданы отдельные креативы в формате прероллов и анонсов.

Уникальный чат-бот

Помимо видеороликов, агентство Marvelous разработало чат-бот на основе искусственного интеллекта, нейросетей, компьютерного зрения и других современных диджитал технологий.

Команда проекта признается, это первый проект такого рода в России: чат-бот от имени Тимура Родригеза общается с пользователями и определяет подарки по фотографиям, тексту, голосовым сообщениям или профилю VK.

Так, например, бот способен по фотографии распознать лицо, цвет волос, тип фигуры, одежду, определить место, где сделано фото, и на основе этих данных рассказать о мужчине, предложив лучший подарок.

Артем Синявский, Chief Creative Officer Marvelous Group:

Это наш первый проект для нового крупного клиента, и мы очень рады, что он получился именно таким. Легкий, понятный для ЦА, но в тоже время с серьезной инновационной составляющей, показывающей, что AVON — это современный лидер на рынке, задающий стандарты в beauty секторе.

Несмотря на большое количество продакшена, который нужно было сделать в сжатые сроки, проект прошел легко и гладко, за что спасибо одной из самых профессиональных клиентских команд, которых я встречал.

Состав творческой группы:

AVON (клиент)

Director Marketing Communication & Visual Merchandising EE — Ольга Ильина
Head of Marketing Communications EE — Елена Петрусева
Group Creative Manager — Евгения Ульянова
Creative Manager - Мария Коваленко
Senior Producer — Ольга Бирюкова

Marvelous (агентство)

CCO: Артем Синявский
Senior Art Director: Наталья Квачева
Copywriter — Лео Голованов
Senior Copywriter: Настя Копосова
Senior Account manager: Екатерина Маслова
Senior Producer: Ольга Аликберова
Junior Producer: Рамиля Шаяхметова
Senior Digital Production Manager: Денис Каменков
Director: Fabricated DOP: Сергей Медведев
Executive Producer: Карина Татеосян
Line Producer: Ольга Скородумова
Production manager: Ярослав Сухов
2nd AD: Дарья Иваненко
Production designer: Анастасия Безрукова
Costume: Анастасия Обыночная
Make up: Валерия Храброва
Hair: Александра Арбузова

Avon Marvelous
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