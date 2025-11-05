«Авито» упростил запуск баннеров на главной странице

«Авито» открыл возможность запускать баннер на главной странице платформы напрямую через кабинет «Авито Рекламы». Теперь настройка кампании занимает несколько кликов, а баннер отображается на первом экране сайта и мобильного приложения на всех устройствах. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ранее размещение этого формата осуществлялось только через заявку в отдел продаж. Сейчас рекламодатели могут самостоятельно выбирать таргетинги, модель оплаты и управлять параметрами кампании, подчеркнули в «Авито».

«При развитии «Авито Рекламы» мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты. Мы видим, что популярность баннера на главной странице «Авито» среди рекламодателей растет. Количество брендов, которые используют его в кампаниях, выросло на 119% месяц к месяцу», — отметил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Для запуска кампании нужно выбрать тип «Текст, изображения» и формат «Баннер на главной», задать бюджет и частоту показов, после чего пройти модерацию. Рекламировать можно как внешние сайты, так и магазины внутри «Авито».

Оплата размещения производится по модели CPM — за тысячу видимых показов, а точные таргетинги позволяют показывать рекламу только тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются предложением бизнеса.

Ранее сообщалось, что «Авито» разрабатывает собственного ИИ-ассистента. «Ави» будет помогать пользователям подбирать товары и услуги в формате живого диалога.