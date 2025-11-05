Sostav.ru

05.11.2025 в 10:30

«Авито» упростил запуск баннеров на главной странице

Рекламодатели смогут самостоятельно размещать формат через рекламный кабинет площадки

«Авито» открыл возможность запускать баннер на главной странице платформы напрямую через кабинет «Авито Рекламы». Теперь настройка кампании занимает несколько кликов, а баннер отображается на первом экране сайта и мобильного приложения на всех устройствах. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ранее размещение этого формата осуществлялось только через заявку в отдел продаж. Сейчас рекламодатели могут самостоятельно выбирать таргетинги, модель оплаты и управлять параметрами кампании, подчеркнули в «Авито».

«При развитии «Авито Рекламы» мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты. Мы видим, что популярность баннера на главной странице «Авито» среди рекламодателей растет. Количество брендов, которые используют его в кампаниях, выросло на 119% месяц к месяцу», — отметил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Для запуска кампании нужно выбрать тип «Текст, изображения» и формат «Баннер на главной», задать бюджет и частоту показов, после чего пройти модерацию. Рекламировать можно как внешние сайты, так и магазины внутри «Авито».

Оплата размещения производится по модели CPM — за тысячу видимых показов, а точные таргетинги позволяют показывать рекламу только тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются предложением бизнеса.

Ранее сообщалось, что «Авито» разрабатывает собственного ИИ-ассистента. «Ави» будет помогать пользователям подбирать товары и услуги в формате живого диалога.

