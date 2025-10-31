«Авито» запустит ИИ-ассистента

Авито разрабатывает собственного ИИ-ассистента. «Ави» будет помогать пользователям подбирать товары и услуги в формате живого диалога, сообщает «Коммерсант».

Ассистент создан на базе большой языковой модели и сможет уточнять цели поиска, сравнивать варианты и предлагать наиболее подходящие предложения. Сейчас технология проходит тестирование.

На регистрацию товарного знака уже подана заявка в Роспатент, а инвестиции в проект источники издания оценивают примерно в 500 млн руб. Полноценный запуск на платформе запланирован на 2026 год.

До 2028 года «Авито» намерено вложить в развитие генеративного ИИ около 12 млрд рублей и получить более 21 млрд рублей дохода от его внедрения.

Эксперты отмечают, что запуск собственных ИИ-ассистентов стал новым трендом на рынке — аналогичные решения уже тестируют Wildberries, «Яндекс» и другие крупные онлайн-платформы.

Ранее сообщалось, что пользователи «Авито» больше не смогут продавать вещи из некоторых категорий напрямую без онлайн-оплаты. Это стало обязательным условием использование сервиса,