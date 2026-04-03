03.04.2026 в 10:30

«Авито Реклама» запустила создание кастомных таргетингов

Инструмент позволяет рекламодателям формировать целевые аудиторные сегменты и настраивать на них таргетинг

1

В «Авито Рекламе» появился «Конструктор аудиторий» — инструмент для создания собственных таргетингов. Он позволяет бизнесу показывать релевантную рекламу и оптимизировать маркетинговые расходы. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ранее в кабинете «Авито Рекламы» были доступны только готовые шаблоны таргетингов по географии, социально-демографическим характеристикам и интересам. Они не всегда подходят для рекламы нишевых продуктов, B2B-решений или сезонных кампаний.

Конструктор аудиторий позволяет рекламодателям создавать свои таргетинги на основе данных из CRM-систем или на базе аудиторных сегментов, похожих по поведению на текущих клиентов. Формировать новые сегменты можно и вручную, уточнили в компании.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

Рекламодателям важно привлекать пользователей, которые вероятнее совершат целевое действие: оставят заявку на обратный звонок или оформят заказ. Фокус на измеримый для бизнеса результат становится еще актуальнее сейчас, в период оптимизации маркетинговых бюджетов.

Конструктор аудиторий отвечает на запрос рынка. Новый инструмент позволяет создавать целевые аудиторные сегменты, настраивать таргетинг на них и, как следствие, добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного в рекламу рубля.

Первый способ использования нового инструмента предполагает загрузку обезличенных данных из CRM-систем. Такой метод позволяет формировать персонализированные кампании для существующих клиентов и сочетать их с другими таргетингами кабинета. Подход можно использовать в период сезонных предложений, например, при рекламе новогодних скидок, уточнили в «Авито Рекламе».

Второй способ — создание аудиторий, похожих на текущую клиентскую базу. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют загруженные данные и подбирают новых пользователей с высокой вероятностью совершения покупки, учитывая интересы, устройства и активность.

Третий способ — ручная настройка сегментов по параметрам, таким как возраст, пол, география и интересы. В кабинете можно настраивать исключения или использовать правила отбора: «И», «ИЛИ», «НЕ».

Создание кастомных таргетингов доступно в разделе «Аудитории» рекламного кабинета «Авито Рекламы».

Авито Реклама кастомный таргетинг
