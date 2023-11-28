Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICU
19agency84
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.11.2023 в 14:31

«Авито Работа» создала аниме сериал о тех, кто ищет работу

Герои ловят блоху у недобросовестного клиента и борются со скибиди-туалетами

Платформа «Авито Работа» запустила небольшой аниме-сериал о поиске работы. В центре сюжета — двое путников-искателей приключений в средневековом фэнтези. В процессе поиска работы они сталкиваются с метафорическими возможными угрозами рынка труда. «Авито Работа» же выступает в роли примера правильного пути — сертифицированной гильдии, которая проверяет работодателей и с помощью магического медальона пытается помочь героям на пути трудоустройства.

Сериал был опубликован в «ВКонтакте» и «VK Клипах». Анимационные ролики призваны привлечь внимание молодежи и рассказать о принципах простого и безопасного поиска работы.

В видео скрыто множество отсылок и пасхалок, которые можно найти при повторном просмотре. Завораживающие испытания в лавке фермера Скуфио и Черном лесу транслируют важность безопасного поиска работы в разных ситуациях, с которыми молодые люди могут столкнуться и в реальном мире.

ВКонтакте Авито Работа VK Клипы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.