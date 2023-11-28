«Авито Работа» создала аниме сериал о тех, кто ищет работу

Платформа «Авито Работа» запустила небольшой аниме-сериал о поиске работы. В центре сюжета — двое путников-искателей приключений в средневековом фэнтези. В процессе поиска работы они сталкиваются с метафорическими возможными угрозами рынка труда. «Авито Работа» же выступает в роли примера правильного пути — сертифицированной гильдии, которая проверяет работодателей и с помощью магического медальона пытается помочь героям на пути трудоустройства.

Сериал был опубликован в «ВКонтакте» и «VK Клипах». Анимационные ролики призваны привлечь внимание молодежи и рассказать о принципах простого и безопасного поиска работы.

В видео скрыто множество отсылок и пасхалок, которые можно найти при повторном просмотре. Завораживающие испытания в лавке фермера Скуфио и Черном лесу транслируют важность безопасного поиска работы в разных ситуациях, с которыми молодые люди могут столкнуться и в реальном мире.