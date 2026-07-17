«Авито» планирует запустить сервис знакомств

«Авито» рассматривает возможность запуска собственного сервиса знакомств для серьезных отношений. Новый продукт планируется встроить в основное приложение платформы, однако окончательное решение будет принято после анализа рынка и оценки пользовательского спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В «Авито» подтвердили изданию, что такой проект сейчас прорабатывается.

По данным собеседников «Ъ», сервис планируют сделать бесплатным. Основной упор предполагается сделать на безопасности: пользователи будут проходить обязательную верификацию, а для борьбы с ботами и фейковыми аккаунтами задействуют существующие технологии модерации и машинного обучения.

На этапе разработки «Авито» намерен протестировать интерес аудитории с помощью исследования по методу Fake Door, который позволяет оценить потенциальный спрос до полноценного запуска продукта. Также сервис получит рекомендательные алгоритмы, аналогичные тем, что уже используются на площадке объявлений.

Участники рынка считают выход «Авито» в сегмент знакомств логичным благодаря большой аудитории и опыту компании в области защиты пользователей. Вместе с тем они отмечают, что обязательная верификация уже стала отраслевым стандартом, а конкурировать новому игроку предстоит с крупными действующими сервисами.

Эксперты также полагают, что рынок онлайн-знакомств остается перспективным, несмотря на снижение аудитории отдельных приложений. По их мнению, пользователи заинтересованы в более безопасных и персонализированных сервисах, однако успех нового продукта будет зависеть от качества пользовательского опыта и способности органично интегрировать его в экосистему «Авито».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития сформировало предварительный перечень площадок, которые планируется включить в реестр цифровых платформ. В список попала «Авито». На платформы будет распространяться закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года.