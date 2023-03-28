«Авито» добавил премиум-форматы для рекламодателей

Авито запустил два премиум-формата среди продуктов медийной рекламы. Они направлены на «максимизацию видимости и запоминаемости рекламных предложений» среди посетителей платформы десктопной и мобильной версии, сообщили Sostav в компании.

Отличие новых премиум-форматов от тех, которые уже представлены на площадке — больший размер и местоположение напротив фильтров поиска, уточнили в «Авито».

Первый из инструментов — сегментированный медийный блок. Он доступен и в десктопной, и в мобильной версиях. Блок размещается среди поисковой выдачи в категориях «Авто» и «Недвижимость». «Именно эта позиция имеет наиболее высокие показатели видимости», — подчеркнули в компании.

Формат состоит из шести информационных блоков: главное описание, три изображения и два блока для правовой информации и ОРД. Кроме того, рекламное предложение можно сделать «кликабельным»: привязать общую ссылку и ещё три дополнительных на каждое изображение.

Второй премиум-формат — большой медийный блок, который выглядит как единый сплошной баннер. Он также размещается в категориях «Авто» и «Недвижимость». Доступные типы размещения — CPC (cost per click, цена за клик) и статичный формат, обеспечивающий эксклюзивное присутствие бренда в составе баннера на площадке в течение месяца.

Виктория Шумилина, руководитель департамента медийной рекламы «Авито»: Медийная реклама «Авито» способна влиять на выбор пользователя на разных этапах воронки продаж. Ежемесячно платформу посещает более 60 млн человек, а это значит, что возможности платформы могут привести как к первому контакту с компанией, так и к повышению знания о бренде или совершению покупки. Комплексное решение из комбинации различных инструментов — от брендспейса до баннеров — даёт бизнесу возможность увеличить количество точек соприкосновения с целевой аудиторией, а развитая аналитика позволяет формировать оптимальный подход к выбору рекламного инструментария.

В конце 2022 года «Авито» запустил рекламу в видеоформате outstream, который доступен как на десктопной версии, так и на мобильной. Это классический формат, когда видео воспроизводится автоматически, но звук в нём пользователь включает по своему желанию.