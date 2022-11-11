«Авито» запустит рекламу в видеоформате

На «Авито» появится реклама в видеоформате, сообщили Sostav в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений. Это будет видеобаннер, но где именно на сайте он будет расположен, в компании не уточняют.

Видеоформат будет представлять собой классический outstream (видеореклама, которая размещается вне видеоплеера и воспроизводится автоматически, как правило, без звука) с пропорциями 16:9. При этом продавать рекламу «Авито» будет рекламодателям напрямую.

На данный момент инструмент находится на этапе тестирования. «Эксперименты дают положительные результаты по эффективности», — отмечают в пресс-службе.

В среду, 9 ноября, «Авито» представил функцию корзины — возможность единовременно заказывать и оплачивать покупки от разных частных продавцов. В будущем также обещают добавить опцию заказа одновременно у частных и бизнес-продавцов.