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11.11.2022 в 15:38

«Авито» запустит рекламу в видеоформате

Видеобаннер появится на сайте классифайда

На «Авито» появится реклама в видеоформате, сообщили Sostav в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений. Это будет видеобаннер, но где именно на сайте он будет расположен, в компании не уточняют.

Видеоформат будет представлять собой классический outstream (видеореклама, которая размещается вне видеоплеера и воспроизводится автоматически, как правило, без звука) с пропорциями 16:9. При этом продавать рекламу «Авито» будет рекламодателям напрямую.

На данный момент инструмент находится на этапе тестирования. «Эксперименты дают положительные результаты по эффективности», — отмечают в пресс-службе.

В среду, 9 ноября, «Авито» представил функцию корзины — возможность единовременно заказывать и оплачивать покупки от разных частных продавцов. В будущем также обещают добавить опцию заказа одновременно у частных и бизнес-продавцов.

Видеореклама Avito видеобаннер outstream
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