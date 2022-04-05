Мы здесь: «Авито» запустил масштабную рекламную кампанию

«Авито» продолжает работать в России — в новой рекламной кампании креаторы DDB Russia напомнили пользователям, что на платформе можно купить и продать товары, сдать или снять жилье, а также найти работу.

« Авито здесь и ждёт всех, кому может быть полезен», — несмотря на меняющийся контекст и экономику, сообщает пользователям платформы проморолик.

Эльдар Джинчарадзе, креативный директор DDB Russia : Каждый день сейчас будто наполнен новой реальностью: меняются не только обстоятельства, планы и перспективы, а, в первую очередь, ценности, отношения, наши внутренние ощущения. Поэтому сейчас как никогда важно не просто быть рядом, но и стать партнёром, на которого можно опереться в любой жизненной ситуации. Именно это мы хотели показать в новой кампании: всё меняется, но помощь «Авито» всегда рядом.

Новая масштабная 360-кампания «Авито» охватит всю Россию и задействует различные медиаканалы: ТВ и наружную рекламу, OLV и дисплейные форматы с фокусом на имиджевые креативы. Планированием и размещением промо занималось агентство People&Screens.

На национальном ТВ объём кампании составит 855 минут и охватит более 78% аудитории возрастной категории от 18 до 55 лет. Кроме того, ролик можно будет увидеть в формате наружной рекламы — на более чем 300 поверхностях в Москве и более 200 медианосителях в Санкт-Петербурге (включая медиафасады и сити-форматы). В общей сложности креатив будет показан 150 млн раз, уточнили Sostav в группе проекта.

Игорь Макаров, коммерческий директор Авито : Для меня это даже не рекламная кампания — это возможность сказать десяткам миллионов пользователей, что они могут быть уверены в нашем сервисе. Особенно сейчас, когда уверенность в чем-то хорошем нам всем так нужна: «Авито» здесь, мы никуда не собираемся уходить. Более того, мы видим, что стали нужнее жителям России. Столько аудитории, столько спроса, столько предложения на нашей платформе не было еще никогда. Мы видим возможность помочь бизнесам найти новые каналы продаж. Помочь людям купить нужное или продать лишнее, сдать или снять жилье, найти работу. Сейчас наша задача как никогда совпадает с предназначением бренда «Авито» — помочь каждому сделать его жизнь и жизнь людей вокруг лучше. Мы стараемся.

Ранее стало известно, что онлайн-платформа объявлений «Авито» выделится из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

Состав творческой группы:

Авито (клиент)

Коммерческий директор: Игорь Макаров

Директор по маркетинговым и бренд коммуникациям: Тимофей Бутырин

Бренд-директор: Арина Гиршович

Бренд-менеджерЭльвира Вебер — бренд-менеджер

DDB Russia (агентство)

Креативный директор: Эльдар Джинчарадзе

Дизайн-директор: Светлана Тычкина

Видеомонтажёр: Александр Калашников

Видеомонтажёр: Алексей Ясинецкий

Бизнес-директор: Татьяна Гурина

Супервайзер по работе с клиентами: Ася Шапиевская

Младший продюсер: Анна Гусельникова

People&Screens (медиа)

Коммерческий директор: Екатерина Полякова

Аккаун-директор: Анна Новикова

Руководитель группы по медиапланированию: Варвара Андреева

Аккаун-директор по цифровым медиа: Дмитрий Жирный

Digital Lead бренд направления: Алексей Тришин