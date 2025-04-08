«Кама капитал» требует пересмотра сделки со структурами группы Auchan на 2 млрд рублей

В конце февраля 2025 года компания «Торговые галереи», входящая в состав инвестхолдинга «Кама капитал», подала в Гонконгский международный арбитражный центр (ГМАЦ) заявление к ООО «Нью иммо сервисиз» (принадлежит структурам французской группы ELO, которая ранее называлась Auchan Holding) с требованием пересмотра условий сделки по выкупу российских активов Ceetrus. Иск касается уменьшения стоимости сделки на 2 млрд руб., а также компенсации убытков на сумму 7,48 млрд руб. и упущенной выгоды в размере 930 млн руб. Информация об этом была опубликована в материалах Арбитражного суда Москвы, на что обратили внимание «Ведомости».

В 2024 году «Кама капитал» выкупил все российские активы Ceetrus, включая долю в торговом центре «Тройка» в Москве и комплексы в Пушкине, Волгограде и Тольятти, также прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». Сделка сопровождалась применением значительных скидок, что связано с особенностями продажи зарубежными инвесторами активов в России. При этом экспертиза технического состояния объектов недвижимости показала, что их состояние гораздо хуже, чем ожидалось, что и стало причиной подачи иска.

Представитель «Кама капитала» пояснил изданию, что основной целью иска является справедливая переоценка стоимости активов в свете выявленных технических проблем. В компании не раскрывают конкретных подробностей по каждому объекту, оставляя эти вопросы для последующих комментариев после судебного разбирательства. В прошлом году структура «Кама капитала» подала аналогичный иск, касающийся необходимости дорогостоящей реконструкции ТЦ «Тройка», на сумму в 25,5 млрд руб.

Прогнозы юристов, опрошенных изданием, по поводу дальнейшего развития ситуации остаются противоречивыми, однако эксперты сходятся во мнении, что решение арбитражного суда будет зависеть от результатов проведенных экспертиз, полноты раскрытия информации о сделке и способности сторон обосновать свои позиции.

В апреле 2024 года входящая во французскую группу Auchan компания Ceetrus закрыла сделку по продаже российских активов. Владельцем ООО «Ситрас» стала компания «Торговые галереи».