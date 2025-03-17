Ассоциация цифровых платформ попросила доработать законопроект о кибермошенничестве

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито», заявила о необходимости изменить подход к законопроекту о борьбе с кибермошенничеством. Свои предложения по корректировке документа организация направила Минэкономразвития, Минцифры, администрации президента и Госдуме, пишет РБК.

АЦП попросила власти скорректировать норму, которая касается запрета всех массовых звонков, рекламных рассылок, общения с пользователями в зарубежных мессенджерах. Такой запрет создаст риски для полезных коммуникаций бизнеса, например, информирования о статусе и изменениях в заказе.

Также ассоциация предлагает разрешить компаниям из «белого реестра» или реестра IT-компаний применять до 1 тыс. номеров на сотрудника при использовании виртуальных АТС с обязательной регистрацией номеров через «Госуслуги». Законопроект разрешает использовать в виртуальных АТС до 10 номеров на сотрудника. В результате это может изменить бизнес-процессы в IT, строительстве и автомобильной отрасли и увеличить издержки на звонки, говорят в АЦП.

Еще одно предложение ассоциации — исключить требование для онлайн-платформ обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему. В АЦП отмечают, что большинству участников рынка будет сложно реализовать эту норму.

В организации предлагают ввести альтернативные варианты идентификации пользователей, желающих разместить объявления на платформах. Например, они могли бы проходить идентификацию через банковские ID.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко изданию сообщили, что обсуждают с игроками рынка меры законопроекта и учитывают мнение бизнеса.