Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2025 в 09:50

Ассоциация цифровых платформ попросила доработать законопроект о кибермошенничестве

В организации считают, что в текущей версии документ потребует от бизнеса существенных трат

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито», заявила о необходимости изменить подход к законопроекту о борьбе с кибермошенничеством. Свои предложения по корректировке документа организация направила Минэкономразвития, Минцифры, администрации президента и Госдуме, пишет РБК.

АЦП попросила власти скорректировать норму, которая касается запрета всех массовых звонков, рекламных рассылок, общения с пользователями в зарубежных мессенджерах. Такой запрет создаст риски для полезных коммуникаций бизнеса, например, информирования о статусе и изменениях в заказе.

Также ассоциация предлагает разрешить компаниям из «белого реестра» или реестра IT-компаний применять до 1 тыс. номеров на сотрудника при использовании виртуальных АТС с обязательной регистрацией номеров через «Госуслуги». Законопроект разрешает использовать в виртуальных АТС до 10 номеров на сотрудника. В результате это может изменить бизнес-процессы в IT, строительстве и автомобильной отрасли и увеличить издержки на звонки, говорят в АЦП.

Еще одно предложение ассоциации — исключить требование для онлайн-платформ обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему. В АЦП отмечают, что большинству участников рынка будет сложно реализовать эту норму.

В организации предлагают ввести альтернативные варианты идентификации пользователей, желающих разместить объявления на платформах. Например, они могли бы проходить идентификацию через банковские ID.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко изданию сообщили, что обсуждают с игроками рынка меры законопроекта и учитывают мнение бизнеса.

законопроект кибермошенничество
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.