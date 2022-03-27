«Ашан» останется в России, чтобы «кормить население»

Генеральный директор французского ритейлера «Ашан» Ив Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche пообещал, что его компания останется работать в России, несмотря на давление, так как хочет «продолжать кормить население».

Кроме того, ритейлер чувствует ответственность за своих сотрудников. По собственным данным, в России работает около 30 тыс. человек. В том числе ради них руководство «Ашана» согласно терпеть критику. «Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно», — добавил Ив Клод.

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ, Ив Клод сообщил, что «Ашан» работает в стране более 20 лет прежде всего для гражданского населения. Он считает неправильными все попытки натравливать людей из двух стран друг на друга. И подчеркнул, что компания старается приносить пользу там, где находится.

В середине марта Союз французских предпринимателей сообщил, что бизнес не будет уходить из России. Среди компаний, которые продолжают свою деятельность на российском рынке — «Ашан», Danone, «Леруа Мерлен», «Декатлон». В России во французских компаниях в общей сложности работают около 160 тыс. человек.