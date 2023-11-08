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08.11.2023 в 17:10

Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами

Команда проекта разработала чат-бот с внедрённым искусственным интеллектом

Торговая сеть «Ашан» и агентство Nectarin запустили чековую промокампанию с использованием искусственного интеллекта «Главное и Нейрореальное». Она позволяла пользователю определить свой главный товар по чеку из магазина ритейлера и визуализировать его глазами нейросети вместе с фотографией человека. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

В сообществе «Ашан» во «ВКонтакте» специалисты создали специальный чат-бот с интегрированной графической нейросетью, куда пользователи могли загрузить свои фотографии и чеки из магазинов торговой сети. На выходе покупатели получали свои портреты с приоритетным товаром из чека.

Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами Нейросеть показала покупателей торговой сети «Ашан» с их любимыми товарами

Команда продвигала проект на сайте и в мобильном приложении «Мой Ашан»: баннерами с переходом на чат-бот и в специальном лендинге-календаре «Алфавит выгод от Ашан», который посещали более 5 тыс. пользователей в день. Также специалисты использовали таргетирование и продвижение в социальных сетях: на официальных страницах торговой сети «Ашан» во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и в «Дзене».

Татьяна Обидина, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «Ашан»:

В своих коммуникациях мы всегда стараемся идти в ногу со временем и активно реагировать на тренды. Конечно, мы не могли пройти мимо нейросетей. Решившись на этот эксперимент, мы ставили перед собой цель в виде привлечения к нашему проекту молодой аудитории. Однако, как показала практика, нашим нейросетевым чат-ботом с удовольствием пользовались покупатели и более старшего возраста.

Александр Овсянкин, креативный директор Nectarin:

Нам удалось не просто интегрировать в VK трендовую нейросеть, но и привязать к ней продажи. Так, чек от покупки в торговой сети «Ашан» стал пропускным билетом в волшебный мир искусственного интеллекта. Система чат-бота не только считывала наименования товара в чеке, но и определяла приоритетную покупку, формируя соответствующий запрос в нейросеть. В итоге пользователь получал нейропортрет, в котором отражены ключевые товары из чека.

Команде проекта удалось не просто интегрировать в промомеханику нейросеть, но и привязать к ней бизнес-результаты благодаря чекам. Один чек давал одну генерацию в нейросети, таком образом, стимулировал пользователей совершать всё новые и новые покупки. KPI по загруженным чекам был перевыполнен в два раза.

Состав творческой группы

«Ашан» (клиент)

Директор по маркетингу: Галина Ящук
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Татьяна Обидина
Руководитель группы цифровых коммуникаций: Алена Исаева
Менеджер по цифровым коммуникациям: Елена Рытикова
Менеджер по социальным сетям: Владислав Сизов

Nectarin (агентство)

Креативный директор: Александр Овсянкин
Арт-директор: Александра Кипина
Копирайтеры: Иван Зюбанов, Роберт Бауэр
Специалист по искусственному интеллекту: Яна Ильина
Аккаунт-директор: Сергей Макаркин
Аккаунт-менеджеры: Мария Спирина, Илья Пирожков
Продакшн-директор: Максим Комаров
Проджект-менеджер: Илья Бессонов

Ашан Nectarin Нейросеть
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