«Ашан» и «Глобус» намерены открывать магазины в России

Два крупных международных ретейлера «Ашан» и «Глобус» планируют расширить свой бизнес в России, несмотря на снижение потребительской активности. Французская сеть намерена инвестировать в запуск новых супермаркетов, в то время как немецкая готовит к открытию второй гипермаркет в Туле, сообщают «Известия».

«Ашан» и «Глобус» нацелены на расширение своего присутствия в России, сообщили представители компаний. Они рассматривают российский рынок как стратегически важный и оценивают его потенциал для роста, несмотря на вызовы.

«Ашан» планирует открывать новые магазины самостоятельно, без финансирования со стороны французской головной компании. Операции в России работают автономно, и инвестиции от материнской организации не поступают.

«Глобус» готовит запуск нового гипермаркета в Туле, а также занимается проектированием гипермаркета в Зеленограде, строительство которого планируется начать в 2027 году. Компания также рассматривает возобновление инвестиций в проект магазина в Некрасовке.

Ретейлеры не раскрывают точные суммы своих инвестиций. Однако эксперты оценивают открытие гипермаркета в 2,5−4 млрд руб., а для супермаркета площадью 1,2 тыс. м2 расходы составят около 100 млн руб. «Ашан» рассматривает площади для новых магазинов от 700 м2.

За последние четыре года локальные ретейлеры значительно увеличили свою долю на рынке, что сделало конкуренцию еще более жесткой. Однако иностранные игроки намерены адаптироваться к текущим условиям, открывая магазины меньшего формата, которые интегрируются в жилые комплексы и бизнес-центры.