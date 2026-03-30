30.03.2026 в 17:03

«Глобус» возобновляет инвестиции и развитие в России

Сеть планирует построить два гипермаркета в Москве

Сеть гипермаркетов «Глобус», входящая в германскую Globus Group, намерена возобновить ранее приостановленную экспансию в России. Среди приоритетных проектов — строительство двух гипермаркетов в Зеленограде и Некрасовке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность российского юридического лица компании.

Ретейлер планирует возобновить инвестиции в строительство нового гипермаркета в Зеленограде. Проектные работы стартуют в марте 2026 года, при этом разрешение на строительство пока не получено.

В компании рассчитывают оформить необходимую документацию и приступить к строительству объекта в 2027 году. Параллельно рассматривается возобновление инвестиций в участок в Некрасовке, который оценивается как «экономически перспективный».

Сроки реализации проекта в Некрасовке не раскрываются — компания связывает их с возможными изменениями политической конъюнктуры.

По итогам 2025 года «Глобус» увеличил выручку на 5,4%, до 165,63 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 7%, до 44,15 млрд руб., а чистая прибыль достигла 7,43 млрд руб., показав рост на 12,1%.

